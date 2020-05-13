підписатися на розсилку
26.6 27
28.65 29.25
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Кабмін відкрив піший пункт пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області
13 травня 2020, середа, 18:27 5
Кабмін 2020-05-13T18:45:01+03:00
Українські Новини
Кабмін відкрив піший пункт пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області

Кабмін відкрив піший пункт пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області

Елена Новикова
МВД, КПП, Пункт пропуску, Шегині, кордон з Польщею
Кордон з Польщею. Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon
Кордон з Польщею. Фото: facebook.com/pivnichniy.kordon

Кабінет Міністрів відкрив піший пункт пропуску "Шегині", що на українсько-польському кордоні у Львівській області, який був закритий з 15 березня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Технічне постанову, яка повертає пункт "Шегині" як пішохідний пункт пропуску для наших іноземних громадян", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Аваков зазначив, що дане рішення прийнято у зв'язку з послабленням карантину.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня Кабінет Міністрів відновив вантажні перевезення через пункти пропуску "Рава-Руська" та "Скадовський морський торговельний порт".

Раніше повідомлялося про те, що в Міністерстві закордонних справ України заявили, що виїзд українців за кордон обмежений тільки літаками.

Також з 28 березня України закрила кордону на в'їзд і виїзд у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль Україна має намір відкрити кордони через 30 днів після відкриття їх європейськими сусідами.

Більше новин про: МВД КПП Пункт пропуску Шегині кордон з Польщею

У Чорнобильській зоні 4 нових вогнища пожежі. Нацг...
На в'їзді в Київ по Житомирській трасі утворився з...
Для українців відкрили пішохідний пропуск на кордо...
В Україні можуть обмежити роботу прикордонних проп...
Розслаблятися не можна: Зеленський розповів про другий етап пом'якшення карантину
Кабмін послабив обмеження для відвідування літніх терас ресторанів і дозволив гуляти невеликими групами
Новини
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
Рекомендації МОЗ по роботі ресторанів виконати можна, але проблематично, - ресторатор 18:50
Ресторатори кажуть, що від пом'якшення карантину виграли ресторани з великими літніми майданчиками на околицях 18:29
Кабмін відкрив піший пункт пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області 18:27
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
Кияни вийшли на протест проти незаконного будівництва Кучером ЖК в центрі Києва, - ЗМІ 19:04
Росіянину загрожує до 12 років в'язниці за розбійні напади на київські аптеки та кредитні установи, - Крищенко 11:11
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення 16:01 Інфографіка
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль 09:58
більше новин
Таксистам дозволили їздити по смузі для автобусів і тролейбусів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok