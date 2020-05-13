Кабмін відкрив піший пункт пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області

Кабінет Міністрів відкрив піший пункт пропуску "Шегині", що на українсько-польському кордоні у Львівській області, який був закритий з 15 березня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Технічне постанову, яка повертає пункт "Шегині" як пішохідний пункт пропуску для наших іноземних громадян", - заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Аваков зазначив, що дане рішення прийнято у зв'язку з послабленням карантину.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня Кабінет Міністрів відновив вантажні перевезення через пункти пропуску "Рава-Руська" та "Скадовський морський торговельний порт".

Раніше повідомлялося про те, що в Міністерстві закордонних справ України заявили, що виїзд українців за кордон обмежений тільки літаками.

Також з 28 березня України закрила кордону на в'їзд і виїзд у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль Україна має намір відкрити кордони через 30 днів після відкриття їх європейськими сусідами.