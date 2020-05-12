Сегодня в Киеве ожидали Президента Евросовета, но он перенес приезд

После того, как в марте 5 иностранных лидеров отменили поездки в Киев, визит в Украину Президента Европейского совета Шарля Мишеля, запланированный на сегодня и завтра, отсрочен на неизвестный срок в связи с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщил генеральный директор политического директората Министерства иностранных дел Петр Бешта.

"Визит Президента Европейского Совета Шарля Мишеля в Украину планировался на 12-13 мая", - проинформировал он.

Новые даты этого визита, по его данным, будут согласованы после стабилизации эпидемической ситуации.

Всего в апреле-мае визиты в Украину из-за ситуации с коронавирусом в мире отменили 5 иностранных политиков.

Так, в начале апреля в Украину должен был приехать специальный представитель Европейского Союза по правам человека Эймен Гилмор.

В то же время 6 мая заместитель министра иностранных дел Василий Бондарь провел с ним телефонный разговор, а после стабилизации ситуации стороны согласуют новые даты визита.

7-9 апреля в Киев с официальным визитом должен был прибыть спикер парламента Швеции Андреас Нурлен, а 5-7 мая с визитом министр обороны Швеции Петер Хултквист.

На 14-16 мая был запланирован визит в Украину вице-премьер-министра, министра иностранных дел Болгарии Екатерины Захариевой, однако из-за ситуации с коронавирусом он был перенесен на неопределенный срок.

Помимо визитов иностранных гостей в Украину, 11 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба должен был принять участие в министерском заседании инициативы "Восточное партнерство" (Украина, Грузия, Молдова, Беларусь, Азербайджан, Армения) в Брюсселе (Бельгия).

"Обсуждается проведение заседания в формате видеоконференции. Даты определяются", - сообщил Бешта.

Ранее из-за пандемии коронавируса пять иностранных высших должностных лиц отменили запланированные на март визиты в Украину: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, а также Президенты Литвы Гитанас Науседа, Грузии – Саломе Зурабишвили и Швейцарии – Симонетта Соммаруга.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отменил в марте визит в Брюссель для встречи с так называемой "группой друзей Украины в Европейском Союзе" и в Будапешт – для встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле также был отменен визит Президента Польши в Украину, но он носил рабочий характер и не предусматривал переговоры Анджея Дуды с властями.

В конце апреля по видеоконференции состоялись переговоры в "нормандском формате" на уровне МИД.