подписаться на рассылку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • О встрече Зеленского, Путина, Меркель, Макрона говорить рано, – МИД после разговора в "нормандском формате"
30 апреля 2020, четверг, 17:10 57
Политика 2020-04-30T17:11:32+03:00
Українські Новини
О встрече Зеленского, Путина, Меркель, Макрона говорить рано, – МИД после разговора в "нормандском формате"

О встрече Зеленского, Путина, Меркель, Макрона говорить рано, – МИД после разговора в "нормандском формате"

Виолетта Чайковская
Переговоры по Донбассу, нормандский формат, Ангела Меркель, Меркель, Лавров, Сергей Лавров, Прекращение огня, Дмитрий Кулеба, нормандская четверка, Трехсторонняя контактная группа, Эммануэль Макрон, ТКГ, Макрон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Зеленский, Путин, Нормандская встреча, Кулеба, Консультативный совет, Встреча нормандской четверки
Зеленский, Макрон, Путин и Меркель на встрече в
Зеленский, Макрон, Путин и Меркель на встрече в "нормандском формате". Фото: сайт Президента Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после проведения в четверг c коллегами видеоконференции в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) считает, что говорить о дате саммита лидеров преждевременно.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы договорились разговаривать дальше. Надеюсь эта договоренность будет соблюдена и мы сможем продолжить диалог в формате видеоконференции, а впоследствии, после завершения пандемии, выйдем и на полноценный формат встречи", – сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о встрече лидеров "нормандского формата", Кулеба сказал, что для этого пока рано.

"Мы в этом вопросе опираемся на конкретные результаты. Как только будут результаты - тогда будут основания говорить о саммите. Но мы соглашаемся, есть понимание того, что саммит нужен, он остается в повестке дня. Однако устанавливать конкретное время его проведения сейчас было бы слишком рано", – сказал он.

Для проведения встречи глав государств, по его словам, необходимо выполнить предыдущие договоренности и согласовать новые задачи.

"Никто не сомневается в том, что берлинский саммит должен быть проведен. Но при этом никто не сомневается и в том, что мы должны выйти на него с конкретными наработками: выполненными задачами, поставленными во время парижского саммита, и с понимаем того, какими должны быть результаты берлинского саммита. А саммит ради саммита никто проводить не хочет. Мы все хотим двигаться путем решения проблем и выхода на новые задачи. Поэтому, безусловно, саммит с повестки дня никто не снимал, но путь к нему надо еще пройти", - пояснил Кулеба.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 на встрече в Париже Зеленский, Путин, Меркель и Макрон договорились встретиться в апреле 2020 года.

Однако 30 апреля состоялся разговор в "нормандском формате" только на уровне министров иностранных дел, и то в режиме видеоконференции, а не личной встречи, в связи с пандемией коронавируса.

Общение длилось 1,5 часа и было конструктивным, но напряженным.

Министры обсудили вызовы для Донбасса из-за коронавируса, а также договорились определить дату прекращения огня на Донбассе.

По словам Кулебы, министры не обсуждали в "нормандском формате" создание при ТКГ консультативного совета с боевиками, хоть и заслушали позицию России по этому вопросу.

Больше новостей о: Переговоры по Донбассу нормандский формат Ангела Меркель Меркель Лавров Сергей Лавров Прекращение огня Дмитрий Кулеба нормандская четверка Трехсторонняя контактная группа Эммануэль Макрон ТКГ Макрон Владимир Зеленский Владимир Путин Зеленский Путин Нормандская встреча Кулеба Консультативный совет Встреча нормандской четверки

В пансионате для престарелых в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса
В Киевской области продовольственным рынкам разрешили работать
Новости
Поддержите свободную, независимую и безопасную прессу, – Дуня Миятович 18:03
Кличко посещал ресторан Тищенко, когда там ужинал экс-депутат Мураев с друзьями 17:58
2019 "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен 17:50
Председатель Госгеокадастра задекларировал 520 тыс. гривен зарплаты за год и счета в банке 17:47
С понедельника некоторые зеленые зоны Днипра будут открыты для посещения, – мэр Филатов 17:27
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку 13:54
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
Зеленский рассмотрит просьбу о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ к ПЦУ 13:10
больше новостей
Три недели подряд в Украине не фиксируют летальных случаев от гриппа, — МОЗ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok