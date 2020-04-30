О встрече Зеленского, Путина, Меркель, Макрона говорить рано, – МИД после разговора в "нормандском формате"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после проведения в четверг c коллегами видеоконференции в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) считает, что говорить о дате саммита лидеров преждевременно.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Мы договорились разговаривать дальше. Надеюсь эта договоренность будет соблюдена и мы сможем продолжить диалог в формате видеоконференции, а впоследствии, после завершения пандемии, выйдем и на полноценный формат встречи", – сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о встрече лидеров "нормандского формата", Кулеба сказал, что для этого пока рано.

"Мы в этом вопросе опираемся на конкретные результаты. Как только будут результаты - тогда будут основания говорить о саммите. Но мы соглашаемся, есть понимание того, что саммит нужен, он остается в повестке дня. Однако устанавливать конкретное время его проведения сейчас было бы слишком рано", – сказал он.

Для проведения встречи глав государств, по его словам, необходимо выполнить предыдущие договоренности и согласовать новые задачи.

"Никто не сомневается в том, что берлинский саммит должен быть проведен. Но при этом никто не сомневается и в том, что мы должны выйти на него с конкретными наработками: выполненными задачами, поставленными во время парижского саммита, и с понимаем того, какими должны быть результаты берлинского саммита. А саммит ради саммита никто проводить не хочет. Мы все хотим двигаться путем решения проблем и выхода на новые задачи. Поэтому, безусловно, саммит с повестки дня никто не снимал, но путь к нему надо еще пройти", - пояснил Кулеба.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 на встрече в Париже Зеленский, Путин, Меркель и Макрон договорились встретиться в апреле 2020 года.

Однако 30 апреля состоялся разговор в "нормандском формате" только на уровне министров иностранных дел, и то в режиме видеоконференции, а не личной встречи, в связи с пандемией коронавируса.

Общение длилось 1,5 часа и было конструктивным, но напряженным.

Министры обсудили вызовы для Донбасса из-за коронавируса, а также договорились определить дату прекращения огня на Донбассе.

По словам Кулебы, министры не обсуждали в "нормандском формате" создание при ТКГ консультативного совета с боевиками, хоть и заслушали позицию России по этому вопросу.