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12 травня 2020, вівторок, 17:49 4
Зовнішня політика 2020-05-12T17:50:25+03:00
Українські Новини
Президент Євроради не приїде завтра до Києва

Президент Євроради не приїде завтра до Києва

Виолетта Чайковская
Карантин, МЗС України, Болгарія, Швеція, Дмитро Кулеба, МЗС, Єврорада, Президент Євроради, Візит в Україну, Коронавірус, коронавірус в Україні, Візит до України, коронавірус у світі, Закриття кордонів, Кулеба
Україна Євросоюз. Фото: sq.com.ua
Україна Євросоюз. Фото: sq.com.ua

Після того, як у березні 5 іноземних лідерів скасували поїздки до Києва, візит в Україну Президента Європейської ради Шарля Мішеля, запланований на сьогодні та завтра, відкладено на невизначений термін у зв'язку з карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу.

Про це Українським Новинам повідомив генеральний директор політичного директорату Міністерства закордонних справ Петро Бешта.

"Візит Президента Европейської Ради Шарля Мішеля до України планувався на 12-13 травня", - поінформував він.

Нові дати цього візиту, за його даними, будуть узгоджені після стабілізації епідемічної ситуації.

Всього у квітні-травні візити до України через ситуацію з коронавірусом у світі скасували 5 іноземних політиків.

Так, на початку квітня до України повинен був приїхати спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Еймен Гілмор.

Водночас 6 травня заступник міністра закордонних справ Василь Бондар провів з ним телефонну розмову, а після стабілізації ситуації сторони узгодять нові дати візиту.

7-9 квітня до Києва з офіційним візитом повинен був прибути спікер парламенту Швеції Андреас Нурлен, а 5-7 травня з візитом міністр оборони Швеції Петер Хултквіст.

На 14-16 травня був запланований візит до України віце-прем'єр-міністра, міністра закордонних справ Болгарії Єкатерини Захарієвої, проте через ситуацію з коронавірусом він був перенесений на невизначений термін.

Крім візитів іноземних гостей до України, 11 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повинен був узяти участь у міністерському засіданні ініціативи "Східне партнерство" (Україна, Грузія, Молдова, Білорусь, Азербайджан, Вірменія) у Брюсселі (Бельгія).

"Опрацьовується проведення засідання у форматі відеоконференції. Дати визначаються", - повідомив Бешта.

Раніше через пандемію коронавірусу п'ять іноземних вищих посадових осіб скасували заплановані на березень візити до України: Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер, а також Президенти Литви Гітанас Науседа, Грузії – Саломе Зурабішвілі та Швейцарії – Симонетта Зоммаруга.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скасував у березні візит до Брюсселя для зустрічі з так званою "групою друзів України в Європейському Союзі" і до Будапешту – для зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні також було скасовано візит Президента Польщі до України, але він носив робочий характер та не передбачав переговори Анджея Дуди з владою.

Наприкінці квітня у форматs відеоконференції відбулися переговори в "нормандському форматі" на рівні МЗС.

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