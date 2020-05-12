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  • 600 украинцев, эвакуированных из Азербайджана, Великобритании, Италии и Израился, обязались самоизолироваться
12 мая 2020, вторник, 16:10 284
Общество 2020-05-12T16:30:02+03:00
Українські Новини
600 украинцев, эвакуированных из Азербайджана, Великобритании, Италии и Израился, обязались самоизолироваться

600 украинцев, эвакуированных из Азербайджана, Великобритании, Италии и Израился, обязались самоизолироваться

Кира Молчанова
Великобритания, Италия, Израиль, Азербайджан, Эвакуация украинцев, Спецрейс, Спецрейсы для эвакуации
Самолет Фото: Госпогранслужба
Самолет Фото: Госпогранслужба

600 украинцев прибыли спецрейсами из Азербайджана, Великобритании, Италии и Израиля после того, как Украина возобновляла спецрейсы из-за границы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Четыре пассажирских чартерных и специальных авиарейса оформили вчера пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", - сказано в нем.

Отмечается, что самолетами из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива в Украину прибыло почти 600 украинцев.

Все они в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга.

Лиц с повышенной температурой тела не выявлено.

Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие.

Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, внесенных в мобильное приложение "Дій вдома", которое все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13,8 тыс. граждан.

Как сообщали Українськi Новини, 8 мая 800 пассажиров прибыло в Украину спецрейсами из Дании, Италии и Испании.

9 мая 700 пассажиров прибыли в Украину спецрейсами из Германии, Нидерландов, ОАЭ и Великобритании.

Также 9 мая 46 украинцев вылетели спецрейсом из Кувейта.

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