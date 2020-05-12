НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Грымчаком

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство относительно декларирования недостоверной информации бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрием Грымчаком за 2016 год.

Об этом Українським Новинам сообщило НАБУ.

"Закрыли дело по ст 366-1 Уголовного кодекса, это недекларирование", - сообщило ведомство.

При этом основное дело в отношении Грымчака не закрыто и недавно расследование по нему завершено.

Поэтому Грымчак, как и раньше, является подозреваемым.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Грымчаку продлили круглосуточный арест еще на два месяца.

В августе 2019 года правоохранители задержали Грымчака по подозрению в мошенническом завладении $1,1 млн. В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается его деятельности в министерстве.



В СМИ сообщали, что НАБУ раскрыло две "схемы взяток" Грымчака

Также 16 августа Деснянский районный суд Чернигова взял Грымчака под стражу.



Кроме того, арестовали часть имущества экс-замминистра МВОТ Грымчака.