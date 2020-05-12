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12 мая 2020, вторник, 11:11 12
Финансы 2020-05-12T11:24:08+03:00
Українські Новини
После длинных выходных рубль незначительно упал. Курс российской нацвалюты на 12 мая

После длинных выходных рубль незначительно упал. Курс российской нацвалюты на 12 мая

Елена Новикова
Курс валют, Рубль, курс рубля, рубль к гривне, курс рубля в Киеве
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

Во вторник пятницу, 8 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 8 мая, понизился на 2 копейки и составляет 3,13 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи во вторник не изменился составляет 3,69 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 5 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,13 3,69
Максимальный 3,51 4,00
Минимальный 2,30 3,56

Как сообщали Українські Новини, экономист прогнозирует плавающий курс доллара, который за оптимистическим сценарием вырастет до 30 гривен за доллар.

Также во вторник, 12 мая, в обменных пунках киевских банков подорожал доллар. Средний курс покупки евро повысился на 3,39 коп. до 28,7219 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,36 коп. до 29,2865 UAH/EUR.

Ранее сообщалось о том, что эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.


Кроме того, экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.

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