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12 мая 2020, вторник, 10:31 74
Медицина 2020-05-12T11:15:02+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус увеличилось на 10%

За прошедшие сутки количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус увеличилось на 10%

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЦР-тесты на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

11 мая было проведено 5 678 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 10,1% больше по сравнению с предыдущими сутками (10 мая было проведено 5 157 исследований), а количество зафиксированных случаев COVID-19 увеличилось на 375.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки осуществлено 5 678 исследований методом ПЦР", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 187 307 исследований.

При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 11 мая поступило 497 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию (с начала года - 40 289 сообщений).

Как сообщали Українськi Новини, 8 мая было проведено 7 938 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, что на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками. При этом 8 мая были госпитализированы 198 больных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось о том, что большинство аптечных сетей продают тесты на коронавирус.

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