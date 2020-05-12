За прошедшие сутки количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус увеличилось на 10%

11 мая было проведено 5 678 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 10,1% больше по сравнению с предыдущими сутками (10 мая было проведено 5 157 исследований), а количество зафиксированных случаев COVID-19 увеличилось на 375.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки осуществлено 5 678 исследований методом ПЦР", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 187 307 исследований.

При этом в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья 11 мая поступило 497 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию (с начала года - 40 289 сообщений).

Как сообщали Українськi Новини, 8 мая было проведено 7 938 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, что на 2,2% больше по сравнению с предыдущими сутками. При этом 8 мая были госпитализированы 198 больных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось о том, что большинство аптечных сетей продают тесты на коронавирус.