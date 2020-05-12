Сегодня 62-й день карантина. До его окончания осталось 10 дней

Сегодня начался 62-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 4 мая было принято решение о продлении карантина до 22 мая.

До этой даты осталось 10 дней.

В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии.

Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

4 мая на заседании Кабмин снял ряд карантинных ограничений с предложениями министерств с 11 мая.

Таким образом, с 11 мая разрешается работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, заведений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Также с 11 мая открываются парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.



Ранее Українські Новини писали, как прошел первый день после ослабления карантина в Украине.



Кроме того, во Львовской области местная власть продлила карантин до 15 мая из-за вспышки количества больных в регионе.