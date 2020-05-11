Отдых на пляжах и первые нарушители. Как прошел первый день после ослабления карантина в Украине

Сегодня Украина начала первый этап восстановления после карантина, в городах начали открываться непродовольственные магазины, кафе, парикмахерские, а люди массово начали выходить на улицы, в парки и скверы. Українські Новини узнали, как прошел первый день после ослабления карантинных норм и придерживаются ли украинцы правил безопасности.

С 11 мая Кабмин разрешил открывать непродовольственные магазины, летние площадки кафе и ресторанов, парикмахерские, барбершопы, салоны красоты, музеи библиотеки, стоматологии, офисы адвокатов, нотариусов и другие заведения.

После ослабления карантина, в Житомире люди массово начали выходить на улицы, парки и скверы. Как передает издание "Житомир.info", большинство людей не надели маски и нарушали нормы дистанции.

В Луцке с самого утра в городе было не очень людно, об этом говорится на сайте издания "Конкурент". В центральном парке города не очень много людей, тем временем кафе начали готовиться к открытию. А на центральном пляже города уже появились первые отдыхающие. Также в городе заработали кафе и магазины с непродовольственными товарами.

В Одессе открылись детские площадки, парикмахерские, непродовольственные магазины, а у некоторых даже образовались очереди, передает издание "Думская.net". На пляжах люди уже начали загорать, но еще не заходят в воду. Также возобновили работу летние площадки кафе и ресторанов. В одном из них рассказали, что посетителей будут сажать через один столик, а также журналисты издания заметили, как людям на входе меряют температуру. Многие посетители игнорируют правила безопасности – не носят маски, или опускают их и нарушают дистанцию.

В некоторых районах Ровенской области продлили карантин до 22 мая из-за вспышки больных коронавирусом. Отсрочили карантин в Рокитновском районе, селе Заря Ровенского района. По состоянию на 11 мая зафиксировано 84 инфицированных коронавирусом. Продолжат карантин и в трех селах Корецкого района – Свитанок, Щекичин, Невирков, передает издание "ПРОЗАХІД".

В Виннице также позволили возобновить работу общественного транспорта и "Прозорого офісу". Восстановление работы общественного транспорта в Виннице решали на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно транспортных ограничений. По результатах заседания, работу позволили восстановить трамваям, троллейбусам и городских маршруток, передают "Новини Вінниці".

Однако, обязали придерживаться ряда требований:

Водители и пассажиры должны иметь средства индивидуальной защиты, в частности респираторы или защитные маски (изготовленные самостоятельно).

Перевозить одновременно можно только то количество лиц, предусмотренных для сидения.

Безналичная оплата проезда.

Вход/ выход пассажиров в/ из транспортного средства только через переднюю дверь.

Все должны соблюдать соответствующие санитарные и противоэпидемические меры.

Кроме того, с 12 мая частично возобновят работу центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Предоставлять консультации можно только в телефонном режиме. Прийти на прием можно только по предварительной записи в телефонном режиме или онлайн.

Соблюдение обязательных правил в ЦПАУ

В помещениях обязательно дезинфекция не менее, чем 3 раза в день.

У одного работника ЦНАП одновременно может находиться не более 1 посетителя.

Обязательно работники и посетители должны соблюдать дистанцию ​​не менее 1,5 м.

Находиться в средствах индивидуальной защиты, в частности респираторах или защитных масках, в том числе изготовленных самостоятельно.

Нужно пройти температурный скрининг на входе в административное здание.

В зоне ожидания одновременно может находиться не более 15 человек.

В Хмельницком маршрутки и автобусы начнут работать с 12 мая. Однако, воспользоваться ими смогут только те пассажиры, которые имеют спецбилет, передает издание "Depo.Хмельницький". Также спасатели провели санитарную обработку территории вещевого рынка.

Как сообщали Українські Новини, во Львовской области местная власть продлила карантин до 15 мая из-за вспышки количества больных в регионе. Киев начал послабление карантинных мер.