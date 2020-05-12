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12 травня 2020, вівторок, 09:58 31
Суспільство 2020-05-12T10:45:02+03:00
Українські Новини
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль

Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль

Валерия Драгомирова
Карантин, Денис Шмигаль, Продовження карантину
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів має намір продовжити карантин після 22 травня.

Про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передають Українські Новини.

"Сьогодні ми говоримо про те, що офіційно карантин у країні діє до 22 травня. Але це не кінцева дата, він буде продовжений", - зазначив Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що поки що мова не йде про конкретні дати.

Він підкреслив, що все йде досить рівно останні 7-8 днів і щоденна кількість хворих не збільшується.

Проте він зазначив, що ще не було жодного дня, коли кількість тих, хто одужав перевищувала б або дорівнювала б кількості хворих.

Як повідомляли Українські Новини, 4 травня Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень з 11 травня.


Також сьогодні 62-й день карантину, до його закінчення залишилося 10 днів.

Крім того, як пройшов перший день після ослаблення карантину в Україні.

Тим часом у Львівській області місцева влада продовжила карантин до 15 травня через спалах кількості хворих в регіоні.

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