Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів має намір продовжити карантин після 22 травня.

Про це він повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1", передають Українські Новини.

"Сьогодні ми говоримо про те, що офіційно карантин у країні діє до 22 травня. Але це не кінцева дата, він буде продовжений", - зазначив Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що поки що мова не йде про конкретні дати.

Він підкреслив, що все йде досить рівно останні 7-8 днів і щоденна кількість хворих не збільшується.

Проте він зазначив, що ще не було жодного дня, коли кількість тих, хто одужав перевищувала б або дорівнювала б кількості хворих.

Як повідомляли Українські Новини, 4 травня Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень з 11 травня.



Також сьогодні 62-й день карантину, до його закінчення залишилося 10 днів.



Крім того, як пройшов перший день після ослаблення карантину в Україні.



Тим часом у Львівській області місцева влада продовжила карантин до 15 травня через спалах кількості хворих в регіоні.