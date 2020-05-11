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11 мая 2020, понедельник, 06:00 4133 Карта
Жизнь 2020-05-11T06:00:01+03:00
Українські Новини
Летняя жара и мощный фронт со снегом: синоптик дала прогноз на начало недели

Летняя жара и мощный фронт со снегом: синоптик дала прогноз на начало недели

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Похолодание, Прогноз погоды, Погода на неделю, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко
Весна. Фото: pixabay
Весна. Фото: pixabay

В понедельник, 11 мая, после жарких выходных в Украину придет мощный атмосферный фронт. При этом столбики термометров поднимутся до +20… +25 градусов, а в западных областях - до +27 градусов. Но уже во вторник на западе Украины - мокрый снег.

Об этом синоптик Наталка Диденко написала в Facebook.

В понедельник Диденко не прогнозирует существенные осадки, но высокая температура воздуха может дать шанс периодическим локальным дождям, которые быстро меняться ярким солнцем.

12 мая в Украину придет холодный атмосферный фронт который принесет дожди (на Западе иногда даже мокрый снег), похолодание, штормовой ветер.

В Киеве 11 мая ожидается летняя погода - в течение дня до +25 + 26 градусов, серьезные осадки маловероятны, вечером возможен дождь.

Во вторник в Киеве температура воздуха немного понизится, ожидается дождь и сильный северо-западный ветер.

В среду в Украине похолодает до +14 +15 градусов.

И всю следующую неделю теплой погоды не предвидится, столбики термометров будут колебаться в пределах +14 +18 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. 

Кроме того, в Киеве за три дня выпала месячная норма осадков. После двух засушливых месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни. 

Тем временем, по словам синоптиков, частые холодные периоды будут сменять редкие потепления не только в мае 2020, но и в течение всех летних месяцев.

 

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