Ослаблення карантину в Україні: як відновили роботу ресторани

З сьогоднішнього дня в Україні стартує ослаблення карантину. Відбулося довгоочікуване відкриття парків, скверів, а також відкрилися ресторани і кафе, однак за умови обслуговування на винос і на відкритому повітрі. Українські Новини розкажуть, як почалися перші робочі дні громадських закладів в Україні. В державні вихідні, які видалися сонячними, люди жваво вийшли на вулиці. Очевидці стверджують, що незважаючи на вимоги МОЗ про обов'язкове носіння масок при виході в громадські місця, більшість українців не дотримувалися рекомендацій, і вирішили зняти маску. Русанівська набережна Крім того, згідно з правилами, з сьогоднішнього дня частково відновлюють свою роботу заклади громадського харчування. Влада дозволила відкрити літні тераси в ресторанах з дотриманням правил дистанції, проте деякі заклади пішли іншим шляхом, вирішивши просто відкрити панорамні вікна у залах закладів і таким чином створити видимість тераси. Так, заклад One Dollar Bar в місті Дніпро відкрив літню терасу, проте крім неї, відкрил і внутрішній зал, створивши всередині імітацію тераси з відкритими навстіж вікнами. заклад One Dollar Bar в місті Дніпро Працівники персоналу знаходяться в масках, проте натовп людей у ресторані не бентежить директора закладу. Тераса в ресторані One Dollar Bar Внутрішній зал ресторану One Dollar Bar Тим часом у ресторані "Колиба Українське село" в селі Бузова (Київська область) активно запрацював літній двір, де також спостерігається потік людей. ресторан "Колиба Українське село" ресторан "Колиба Українське село" У Києві, в ресторані River grill ( Русанівська набережна) також заробила літня тераса ще до офіційного послаблення карантину. Ресторан River grill в Києві Як повідомляли Українські Новини, з 1 травня в Україні відновиои роботу ринки. Однак не всі ринки в День праці почали працювати. Так, у Києві відвідувачів брала лише одна торгова площадка - ринок "Столичний" на Великій окружній.