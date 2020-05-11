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11 травня 2020, понеділок, 19:30 17
Суспільство 2020-05-11T21:15:02+03:00
Українські Новини
Ослаблення карантину в Україні: як відновили роботу ресторани

Ослаблення карантину в Україні: як відновили роботу ресторани

Елизавета Кесельман
Київ, Україна, послаблення карантинних заходів, відкриття рестораінв
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

З сьогоднішнього дня в Україні стартує ослаблення карантину. Відбулося довгоочікуване відкриття парків, скверів, а також відкрилися ресторани і кафе, однак за умови обслуговування на винос і на відкритому повітрі. Українські Новини розкажуть, як почалися перші робочі дні громадських закладів в Україні.

В державні вихідні, які видалися сонячними, люди жваво вийшли на вулиці. Очевидці стверджують, що незважаючи на вимоги МОЗ про обов'язкове носіння масок при виході в громадські місця, більшість українців не дотримувалися рекомендацій, і вирішили зняти маску.

У перший день ослаблення карантину люди вийшли на вулиціРусанівська набережна

Крім того, згідно з правилами, з сьогоднішнього дня частково відновлюють свою роботу заклади громадського харчування. Влада дозволила відкрити літні тераси в ресторанах з дотриманням правил дистанції, проте деякі заклади пішли іншим шляхом, вирішивши просто відкрити панорамні вікна у залах закладів і таким чином створити видимість тераси.

Так, заклад One Dollar Bar в місті Дніпро відкрив літню терасу, проте крім неї, відкрил і внутрішній зал, створивши всередині імітацію тераси з відкритими навстіж вікнами.

заклад One Dollar Bar в місті Дніпрозаклад One Dollar Bar в місті Дніпро

Працівники персоналу знаходяться в масках, проте натовп людей у ресторані не бентежить директора закладу.

Тераса в рестораніТераса в ресторані One Dollar Bar

Внутрішній зал ресторану One Dollar BarВнутрішній зал ресторану One Dollar Bar

Тим часом у ресторані "Колиба Українське село" в селі Бузова (Київська область) активно запрацював літній двір, де також спостерігається потік людей.

ресторанресторан "Колиба Українське село"

ресторанресторан "Колиба Українське село"

У Києві, в ресторані River grill ( Русанівська набережна) також заробила літня тераса ще до офіційного послаблення карантину.

Ресторан River grill в КиєвіРесторан River grill в Києві

Як повідомляли Українські Новини, з 1 травня в Україні відновиои роботу ринки.

Однак не всі ринки в День праці почали працювати. Так, у Києві відвідувачів брала лише одна торгова площадка - ринок "Столичний" на Великій окружній.

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