Ослаблення карантину в Україні: як відновили роботу ресторани

З сьогоднішнього дня в Україні стартує ослаблення карантину. Відбулося довгоочікуване відкриття парків, скверів, а також відкрилися ресторани і кафе, однак за умови обслуговування на винос і на відкритому повітрі. Українські Новини розкажуть, як почалися перші робочі дні громадських закладів в Україні.

В державні вихідні, які видалися сонячними, люди жваво вийшли на вулиці. Очевидці стверджують, що незважаючи на вимоги МОЗ про обов'язкове носіння масок при виході в громадські місця, більшість українців не дотримувалися рекомендацій, і вирішили зняти маску.

Русанівська набережна

Крім того, згідно з правилами, з сьогоднішнього дня частково відновлюють свою роботу заклади громадського харчування. Влада дозволила відкрити літні тераси в ресторанах з дотриманням правил дистанції, проте деякі заклади пішли іншим шляхом, вирішивши просто відкрити панорамні вікна у залах закладів і таким чином створити видимість тераси.

Так, заклад One Dollar Bar в місті Дніпро відкрив літню терасу, проте крім неї, відкрил і внутрішній зал, створивши всередині імітацію тераси з відкритими навстіж вікнами.

заклад One Dollar Bar в місті Дніпро

Працівники персоналу знаходяться в масках, проте натовп людей у ресторані не бентежить директора закладу.

Тераса в ресторані One Dollar Bar

Внутрішній зал ресторану One Dollar Bar

Тим часом у ресторані "Колиба Українське село" в селі Бузова (Київська область) активно запрацював літній двір, де також спостерігається потік людей.

ресторан "Колиба Українське село"

ресторан "Колиба Українське село"

У Києві, в ресторані River grill ( Русанівська набережна) також заробила літня тераса ще до офіційного послаблення карантину.

Ресторан River grill в Києві

Як повідомляли Українські Новини, з 1 травня в Україні відновиои роботу ринки.

Однак не всі ринки в День праці почали працювати. Так, у Києві відвідувачів брала лише одна торгова площадка - ринок "Столичний" на Великій окружній.