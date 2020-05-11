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11 мая 2020, понедельник, 17:07 209
Мир 2020-05-11T17:15:01+03:00
Українські Новини
Эстония первой получит экспериментальное лекарство Avigan для лечения коронавируса

Эстония первой получит экспериментальное лекарство Avigan для лечения коронавируса

Елизавета Кесельман
Япония, Эстония, лекарство от коронавируса, коронаврус в Эстонии, Авиган
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

Япония передела Эстонии партию экспериментальных препаратов Avigan, разработанного в середине марта, для возможного лечения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Эстонии, передает Бабель. 

Правительство Японии передало Эстонии партию экспериментальных препаратов Avigan для возможного лечения коронавируса.

Согласно информации МИДа, партия прибудет в страну в ближайшее время.

Отмечается, что Эстония станет первой из 80 стран, кто получит препарат. В дальнейшем страна обязана поделиться результатами клинических испытаний с Японией.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ рассказали, что происходит с организмом человека при повторном заражении коронавирусом. 

Ранее ВОЗ назвала три препарата, лидирующих в клинических испытаниях от коронавируса.

Кроме того, врачи Нью-Йорка выяснили, что 80% больных корнавирусом умирают при подключении к аппарату ИВЛ. 

Также мы рассказали о том, как что такое "Ивермектин" и сможет ли он подавлять коронавирус у человека. 

Тем временем, врач-инфекционист назвала условия, при которых Украина должна отменить карантин.

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