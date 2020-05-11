Эстония первой получит экспериментальное лекарство Avigan для лечения коронавируса

Япония передела Эстонии партию экспериментальных препаратов Avigan, разработанного в середине марта, для возможного лечения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Эстонии, передает Бабель.

Правительство Японии передало Эстонии партию экспериментальных препаратов Avigan для возможного лечения коронавируса.

Согласно информации МИДа, партия прибудет в страну в ближайшее время.

Отмечается, что Эстония станет первой из 80 стран, кто получит препарат. В дальнейшем страна обязана поделиться результатами клинических испытаний с Японией.

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