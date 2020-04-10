Что такое "Ивермектин" и сможет ли он подавлять коронавирус у человека

Исследование ученых из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне было опубликовано в журнале Antiviral Research в начале апреля. Ранее было известно, что ивермектин — уже одобренный ВОЗ препарат — тормозит проникновение в ядра клеток РНК-вирусов, причем для антипаразитарного препарата это побочное действие.



Ученые решили исследовать его эффективность применительно к новому типу коронавируса. Медики добавили в пробирки с инфицированными коронавирусом клетками ивермектин и выяснили, что однократная обработка клеточной культуры этим препаратом через 24 часа приводила к снижению доли вирусных РНК на 93%, а через 48 часов — на 99,8% (или в 5 тыс. раз по сравнению с контрольными образцами).



"Я думаю, что доверять исследованию можно, потому что Antiviral Research — очень серьезный журнал. А вот другое дело, что подавление вируса в субкультуре клеток — это еще очень даже не результат, который потом воспроизведется на организме, то есть это достаточно стандартная вещь — это первый этап. Проверяют сначала, есть ли подавление на культуре клеток, если есть — переходят на животных, если и здесь эффект есть очевидный, тогда уже можно пробовать переходить к человеку. Препарат уже разрешенный, это вот очень важный момент. Пока это предварительные результаты, и дорога еще длинная", — пояснил РБК профессор Чепурнов.

По словам заведующей кафедры инфекционных болезней РУДН, хороший результат на начальном этапе исследования "в пробирке" еще не гарантирует эффективность подавления коронавируса у пациента и нужны клинические исследования.



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