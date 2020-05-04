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  • В ВОЗ рассказали, что происходит с организмом человека при повторном заражении коронавирусом
04 мая 2020, понедельник, 14:14 1873
Мир 2020-05-04T14:28:51+03:00
Українські Новини
В ВОЗ рассказали, что происходит с организмом человека при повторном заражении коронавирусом

В ВОЗ рассказали, что происходит с организмом человека при повторном заражении коронавирусом

Елизавета Кесельман
Исследование, ВОЗ, Коронавирус, Повторное заражение
Исследование. Фото: pixabay
Исследование. Фото: pixabay

Ранее китайские медики обнаружили, что коронавирусом можно заразиться повторно. На днях глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым болезням Мария Ван Керхове заявила, что повторное заражение COVID-19 у пациентов, которые выздоровели от коронавируса, вызывает мертвые клетки легких. Об этом пишет ABC News.

Ранее стало известно, что у некоторых людей после негативной реакции на COVID-19, наличие коронавируса могут обнаружить повторно.

"Когда легкие выздоравливают, остаются мертвые клетки, которые во время тестирования показывают положительную реакцию. Это не свидетельствует об инфекционном вирусе, это не реинфекция, это не реактивация, это фактически часть процесса выздоровления. Это действительно интересно", - рассказала Ван Керхове.

Вместе с тем, она подчеркнула, что специалисты ВОЗ до сих пор не знают, свидетельствует ли наличие в организме человека антител COVID-19 об иммунитете к новой болезни.

"Означает ли это, что они имеют прочную защиту от повторного заражения? И если да, то как долго это длится. Мы еще не знаем ответа", - добавила специалист.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ назвала три препарата, лидирующих в клинических испытаниях от коронавируса.

Кроме того, врачи Нью-Йорка выяснили, что 80% больных корнавирусом умирают при подключении к аппарату ИВЛ. 

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