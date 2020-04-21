Врач-инфекционист назвала условия, при которых Украина должна отменить карантин

Минздрав инициирует продление карантина из-за коронавируса, а Академия наук прогнозирует пик смертоности и заболеваемости Covid-19 на первые числа мая, в такой ситуации Украина должна принимать решения по выходу из карантина, основываясь на опыте европейских стран и Китая.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала врач-инфекционист Лариса Мороз

Она объяснила при каких условиях Украина должна выйти из карантина. Сначала должны достичь пика заболеваемости, а потом плюс-минус небольшого количества увеличения зараженных. Затем постепенное снижение новых случаев больных, а также количества умерших.

"Я думаю, что у нас в Украине не будет таких высоких цифр, как было в Европе. Тогда мы будем говорить, что мы медленно будем исходить из этого", – заявила Лариса Мороз

"Детский контингент у нас менее уязвим и течение болезни в легкой форме. Возможно, будем начинать с детских садов и школ. Пожилые люди максимально должны быть на карантине", – добавила Мороз.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве заявляли, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового.

21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.