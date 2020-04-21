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21 апреля 2020, вторник, 21:50 59
Медицина 2020-04-21T21:50:59+03:00
Українські Новини
Врач-инфекционист назвала условия, при которых Украина должна отменить карантин

Врач-инфекционист назвала условия, при которых Украина должна отменить карантин

Ярина Вацяк
Карантин, Врач, Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19, отмена карантина
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Минздрав инициирует продление карантина из-за коронавируса, а Академия наук прогнозирует пик смертоности и заболеваемости Covid-19 на первые числа мая, в такой ситуации Украина должна принимать решения по выходу из карантина, основываясь на опыте европейских стран и Китая.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала врач-инфекционист Лариса Мороз

Она объяснила при каких условиях Украина должна выйти из карантина. Сначала должны достичь пика заболеваемости, а потом плюс-минус небольшого количества увеличения зараженных. Затем постепенное снижение новых случаев больных, а также количества умерших.

"Я думаю, что у нас в Украине не будет таких высоких цифр, как было в Европе. Тогда мы будем говорить, что мы медленно будем исходить из этого", – заявила Лариса Мороз

"Детский контингент у нас менее уязвим и течение болезни в легкой форме. Возможно, будем начинать с детских садов и школ. Пожилые люди максимально должны быть на карантине", – добавила Мороз.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве заявляли, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового.

21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.

 

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