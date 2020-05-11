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11 мая 2020, понедельник, 16:14 416
Азия 2020-05-11T16:15:01+03:00
Українські Новини
В Китае фиксируют новые вспышки коронавируса

В Китае фиксируют новые вспышки коронавируса

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус в Китае, Вспышка коронавируса, Борьба с коронавирусом
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Китае, после спада эпидемии коронавируса, начали снова фиксировать вспышки заболевания COVID-19. Так, в Ухане за сутки зафиксировали 5 бессимптомных случаев коронавируса, новые вспышки инфекции обнаружили в провинции Цзилинь. Об этом передает издание Синьхуа. 

По данным провинциального комитета по делам здравоохранения, заболевание коронавирусом подтвердили у 11 жителей провинции Цзилинь. По состоянию на утро 10 мая в этой провинции зафиксировано 105 случаев локального инфицирования коронавирусом.

Кроме того, в провинции Цзилинь зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19, которые были завезены с заграницы.

Как сообщали Українські Новини, Китай скрывал настоящее количество больных COVID-19, чтобы запастись лекарствами.

Кроме того, Китай заявил, что готов к международному расследованию происхождения коронавируса.

Также Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что США владеет доказательствами того, что коронавирус распространился в лаборатории Уханя.

Тем временем, Ухань открыл 6 мая школы для старших классов.

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