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  • С сегодняшнего дня в Киевской области открываются кафе "навынос" и непродовольственные магазины
11 мая 2020, понедельник, 08:52 15
Политика 2020-05-11T08:53:01+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня в Киевской области открываются кафе "навынос" и непродовольственные магазины

С сегодняшнего дня в Киевской области открываются кафе "навынос" и непродовольственные магазины

Ольга Фандорина
Киевская область, Карантин, Кафе, ослабление карантина
Летняя площадка кафе. Фото: Pixabay
Летняя площадка кафе. Фото: Pixabay

Киевская областная государственная администрация разрешила работу магазинов непродовольственных товаров и предприятий общественного питания "навынос" с 11 мая и ожидает перехода на 2-й этап выхода из карантина с 22 мая.

Об этом сообщил на брифинге временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной администрации Василий Володин, передают Українськi Новини.

Также откроются музеи, культурные заповедники, парки, скверы, лесопарки, прибрежные зоны, детские и спортивные площадки, будет разрешена предоставление услуг адвокатами, нотариусами, аудиторами, психологами, стоматологами, салонами красоты, парикмахерскими и другими субъектами бытовых услуг, смогут начать тренироваться спортсмены национальных сборных, будет разрешено проводить съемки фильмов (до 50 человек) и репетиции в театрах без зрителей, работа предприятия СМИ.

Также ожидается перехода на 2-й этап выхода из карантина с 22 мая.

Под запретом останутся массовые мероприятия, работа общественного транспорта в полном объеме, междугороднее транспортное сообщение, работа учебных учреждений и других массовых заведений.

Как сообщали Українськi Новини, Киев выходит из карантина: что можно делать с сегодняшнего дня.

С понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности.

На следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая.

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