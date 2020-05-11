З сьогоднішнього дня в Київській області відкриваються кафе "на винос" і непродовольчі магазини

Київська обласна державна адміністрація дозволила роботу магазинів непродовольчих товарів і підприємств громадського харчування "виніс" з 11 травня і очікує переходу на 2-й етап виходу з карантину з 22 травня.

Про це повідомив на брифінгу тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної адміністрації Василь Володін, передають Українські Новини.

Також відкриються музеї, культурні заповідники, парки, сквери, лісопарки, прибережні зони, дитячі та спортивні майданчики, буде дозволена надання послуг адвокатами, нотаріусами, аудиторами, психологами, стоматологами, салонами краси, перукарнями та іншими суб'єктами побутових послуг, зможуть почати тренуватися спортсмени національних збірних, буде дозволено проводити зйомки фільмів (до 50 осіб) та репетиції у театрах без глядачів, робота підприємства ЗМІ.

Також очікується переходу на 2-й етап виходу з карантину з 22 травня.

Під забороною залишаться масові заходи, робота громадського транспорту у повному обсязі, міжміське транспортне сполучення, робота навчальних закладів та інших масових закладів.

Як повідомляли Українські Новини, Київ виходить з карантину: що можна робити з сьогоднішнього дня.

З понеділка відкриваються перукарні та салони краси: вимоги безпеки.

На наступному тижні буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Цією постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня.