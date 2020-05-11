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11 мая 2020, понедельник, 08:08 275
Общество 2020-05-11T08:15:01+03:00
Українські Новини
Киев выходит из карантина: что можно делать с сегодняшнего дня

Киев выходит из карантина: что можно делать с сегодняшнего дня

Ольга Фандорина
Карантин, коронавирус в Украине, карантин в Украине, ослабление карантина

С 11 мая, спустя почти два месяца после введения карантина, Киев начнет из него выходить — хотя большинство строгих ограничений будут действовать еще как минимум до 22 мая. Такое решение Кабмин принял на внеочередном заседании 4 мая, а вечером 7 мая правительство обнародовало текст уточненного постановления.

"С 11 мая готовьте свои заведения к открытию", — обратился премьер-министр Денис Шмыгаль к малому бизнесу, предупредив и о рисках из-за несоблюдения новых правил к работе в условиях "смягченного" карантина.

Кабмин призывает украинцев и владельцев бизнесов, которых коснется ослабление карантина, строго соблюдать ограничения в их работе и другие остающиеся в силе меры.

Что разрешат уже с 11 мая?

Согласно постановлению правительства, с 11 мая карантин будет ослаблен в таких сферах:

  • украинцам разрешат гулять в парках, скверах и зонах отдыха, включая лесопарковые и прибрежные зоны;
  • откроются уличные детские и спортивные площадки (не в ТРЦ);
  • заработают салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;
  • разрешат оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, в том числе откроют магазины в ТРЦ (кроме фудкортов, развлекательных и детских зон, кинотеатров в ТРЦ);
  • откроют летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом,
  • разрешат продажу на вынос в заведениях общественного питания (только те заведения, которые зарегистрированы в Государственном реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов);
  • разрешат работать нотариусам, аудиторам, адвокатам, а также психологам и психотерапевтам (последние две категории предложил внести вице-премьер Алексей Резников с учетом потребностей переселенцев и недавно освобожденных из плена украинцев);
  • смогут работать историко-культурные заповедники и музеи (в том числе под открытым небом), однако особенности их открытия и работы будут регулировать собственники;
  • разрешат работу клиникам и кабинетам стоматологии,
  • уже с 5 мая разрешены плановые операции (прежде всего онкологические), а также открыты возможности для оказания паллиативной помощи в стационарах;
  • смогут работать сервисы бытовых услуг;
  • профессиональным командам и сборным позволят тренироваться в командных видах спорта на закрытых базах;
  • к обычному режиму работы смогут вернуться СМИ, точки продажи прессы, типографии и другие предприятия медиаотрасли;
  • будут разрешены кино- и видеосъемки, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей).

К 11 мая, как пояснил премьер Денис Шмыгаль, заведения должны будут подготовиться к открытию — закупить продукты, распланировать запись и прием клиентов, провести санитарную обработку и дезинфекцию помещений и т. д.

Как сообщали Українські Новини, с понедельника открываются парикмахерские и салоны красоты: требования безопасности.

На следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. Однако, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Этим постановлением карантин продлен с 11 до 22 мая.

Также открываются летние площадки и кафе "на вынос".

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