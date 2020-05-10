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10 травня 2020, неділя, 20:26 12
Суспільство 2020-05-10T21:45:01+03:00
Українські Новини
Дитсадки можуть відкритися влітку: у МОЗ назвали умову

Дитсадки можуть відкритися влітку: у МОЗ назвали умову

Надежда Комендантова
МОЗ, Карантин в дитсадках, Віктор Ляшко, Карантин в Україні
Дитячий садок.
Дитячий садок.

Заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, за яких умов можливе відновлення роботи дитсадків в Україні після каратину

Як пише РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я відзначає, що ситуація з епідемією повинна покращитися, щоб відкрилися дошкільні дитячі установи. Також у відомстві спостерігають за тим, як сезонність вплине на хід епідемії.

"Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, може бути, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі сади відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадках (нововиявлених хворих Covid-19 щодня - ред.) і маска стане з нами невід'ємним іншому до кінця цього року", - сказав Ляшко.

Ослаблення карантину в Україні. Ослаблення карантину в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка відкриваються перукарні та салони краси: вимоги безпеки.

На наступному тижні буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності. Однак, за умови дотримання протиепідемічних заходів. Цією постановою карантин продовжено з 11 до 22 травня.

Також відкриваються літні майданчики кафе "на винос".

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