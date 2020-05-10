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10 мая 2020, воскресенье, 14:46 94
Общество 2020-05-10T14:46:11+03:00
Українські Новини
Больше всего матерей-героинь в Волынской области: сколько женщин получили звание в 2020

Больше всего матерей-героинь в Волынской области: сколько женщин получили звание в 2020

Ольга Фандорина
Звание, Владимир Зеленский, Мать-героиня, День матери-2020
мама и ребенок. Фото: pixabay.com
мама и ребенок. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О присвоении почетного звания "Мать-героиня" 678 женщинам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 678 женщин.

Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Среди награжденных - 31 жительница Винницкой области, 108 - Волынской, 12 - Днепропетровской, 17 - Донецкой, 26 - Житомирской, 49 - Закарпатской, 14 - Запорожской, 39 - Ивано-Франковской, 16 - Киевской и 20 - в городе Киев.

Также званием "Мать-героиня" отметили 9 жительниц Кировоградской области, 2 - Луганской, 58 - Львовской, 16 - Николаевской, 34 - Одесской, 8 - Полтавской, 74 - Ровенской, 7 - Сумской, 15 - Тернопольской, 15 - Харьковской, 3 - Херсонской, 20 - Хмельницкой, 18 - Черкасской, 53 - Черновицкой и 14 - Черниговской.

Как сообщали Українські Новини, в мае украинцев ждет 12 выходных дней.

Кроме того, мы публиковали еще одну подборку поздравлений с Днем матери-2020 в стихах.

Также в 2019 году звание "Мать-героиня" получили 847 украинок. 

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