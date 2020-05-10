Самые теплые поздравления с Днем матери в прозе и стихах

В это воскресенье украинцы празднуют День матери. Праздник отмечают во второе воскресенье мая. В этом году праздник выпал на 10 число. Українськi Новини собрали трогательные поздравления в прозе и стихах для всех мам страны. Есть ли в мире что-либо трогательнее, сильнее, неистовее и нежнее, чем материнская любовь? Сколько писали о ней, а всю глубину передать вряд ли можно словами... Дорогие наши матери, женщины, которые носили в утробе своих детей долгие девять месяцев, перенесли боль родов и бессонные ночи у колыбелек своих маленьких деток! Мы поздравляем вас с праздником и желаем, чтобы ваши дети платили вам такой же большой любовью, привязанностью, лаской и заботой, которую в свое время вы отдали им без остатка! Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, радости и гордости за своих детей! Поздравление с днем матери в картинках. *** Матусю єдина, матусю рідненька, Щоб ти не хилилась в журбі. І в осінь, і взимку, весною і влітку, щастя й здоров'я тобі. Уклін тобі, мила матусю, лебідко, За щирість, за ніжність, За ласку й тепло. Хай сонце сміється, Хай все удається тобі! *** Мама — это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная. Поэтому день матери — это особенный праздник, который напоминает о родном, и нежно любимом человеке. Хочется пожелать душевного спокойствия, успеха, сопутствующего во всего, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье, и счастья, переливающегося через край! Поздравление с днем матери в картинках. *** Хай дороги стеляться крилато, Будуть чисті, рівні, як струна, А добро не оминає хату, Як не обминає цвіт весна Хай здоров'я, радість і достаток Стеляться на вас, як вишні цвіт, Хай малює доля з буднів свято, І Господь дарує Вам багато літ. *** Дорогая моя, прекрасная мамочка, в этот День матери я хочу в тысячный раз сказать тебе, что безумно тебя ценю и люблю! Благодарю тебя за мою жизнь, за мое воспитание и всю ту любовь, которую ты вложила и до сих пор вкладываешь в меня! Желаю тебе долгих лет жизни и огромного счастья! Поздравление с днем матери в картинках *** Сказать спасибо - это мало, Мы все в долгу перед тобой. Дай Бог тебе здоровья, мама, - Желанье всей родни большой. Твое тепло, твое добро, Всегда оно нас окружает. И станет на душе тепло, Когда твой праздник наступает. *** Мама завжди переймається за свою дитину: хоч їй 5 років, хоч 50. Але я тебе прошу, мамо, поменше витрачай свої безцінні нерви на мене! Не хвилюйся так сильно, адже твоє здоров'я для мене найважливіше! Люблю тебе. *** Спасибі, матусю, що життя дарували, Спасибі, матусю, що Ви нас навчали. Спасибі, рідненька, за вічну турботу, За щире бажання добра нам усім. Хай серце ще довго у грудях палає, А руки, мов крила, внучат пригортають. Здоров'я міцного зичимо щиро, Ласки від Бога, від дітей – тепла, На многії щасливії літа! *** Сьогодні я хочу привітати тебе, матусю, і побажати, щоб тебе завжди оточували турботою близькі люди, щоб кожен день починався з усмішки, здоров'я з роками не підводило і щоб ти була по-справжньому щаслива! Как сообщали Українські Новини, в мае украинцев ждет 12 выходных дней. Кроме того, мы публиковали еще одну подборку поздравлений с Днем матери-2020 в стихах. Также в 2019 году звание "Мать-героиня" получили 847 украинок.