Самые теплые поздравления с Днем матери в прозе и стихах

В это воскресенье украинцы празднуют День матери. Праздник отмечают во второе воскресенье мая. В этом году праздник выпал на 10 число. Українськi Новини собрали трогательные поздравления в прозе и стихах для всех мам страны.

Есть ли в мире что-либо трогательнее, сильнее, неистовее и нежнее, чем материнская любовь? Сколько писали о ней, а всю глубину передать вряд ли можно словами... Дорогие наши матери, женщины, которые носили в утробе своих детей долгие девять месяцев, перенесли боль родов и бессонные ночи у колыбелек своих маленьких деток! Мы поздравляем вас с праздником и желаем, чтобы ваши дети платили вам такой же большой любовью, привязанностью, лаской и заботой, которую в свое время вы отдали им без остатка! Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, радости и гордости за своих детей!

Поздравление с днем матери в картинках.

***

Матусю єдина, матусю рідненька,

Щоб ти не хилилась в журбі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

щастя й здоров'я тобі.

Уклін тобі, мила матусю, лебідко,

За щирість, за ніжність,

За ласку й тепло.

Хай сонце сміється,

Хай все удається тобі!

***

Мама — это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная. Поэтому день матери — это особенный праздник, который напоминает о родном, и нежно любимом человеке. Хочется пожелать душевного спокойствия, успеха, сопутствующего во всего, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье, и счастья, переливающегося через край!

Поздравление с днем матери в картинках.

***

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

А добро не оминає хату,

Як не обминає цвіт весна

Хай здоров'я, радість і достаток

Стеляться на вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

І Господь дарує Вам багато літ.

***

Дорогая моя, прекрасная мамочка, в этот День матери я хочу в тысячный раз сказать тебе, что безумно тебя ценю и люблю! Благодарю тебя за мою жизнь, за мое воспитание и всю ту любовь, которую ты вложила и до сих пор вкладываешь в меня! Желаю тебе долгих лет жизни и огромного счастья!

Поздравление с днем матери в картинках

***

Сказать спасибо - это мало,

Мы все в долгу перед тобой.

Дай Бог тебе здоровья, мама, -

Желанье всей родни большой.

Твое тепло, твое добро,

Всегда оно нас окружает.

И станет на душе тепло,

Когда твой праздник наступает.

***

Мама завжди переймається за свою дитину: хоч їй 5 років, хоч 50. Але я тебе прошу, мамо, поменше витрачай свої безцінні нерви на мене! Не хвилюйся так сильно, адже твоє здоров'я для мене найважливіше! Люблю тебе.

***

Спасибі, матусю, що життя дарували,

Спасибі, матусю, що Ви нас навчали.

Спасибі, рідненька, за вічну турботу,

За щире бажання добра нам усім.

Хай серце ще довго у грудях палає,

А руки, мов крила, внучат пригортають.

Здоров'я міцного зичимо щиро,

Ласки від Бога, від дітей – тепла,

На многії щасливії літа!

***

Сьогодні я хочу привітати тебе, матусю, і побажати, щоб тебе завжди оточували турботою близькі люди, щоб кожен день починався з усмішки, здоров'я з роками не підводило і щоб ти була по-справжньому щаслива!

Как сообщали Українські Новини, в мае украинцев ждет 12 выходных дней.

Кроме того, мы публиковали еще одну подборку поздравлений с Днем матери-2020 в стихах.

Также в 2019 году звание "Мать-героиня" получили 847 украинок.