День матери-2020. Трогательные поздравления в стихах

Уже в это воскресенье, 10 мая, в Украине отметят День матери. В этот день даже несмотря на карантин дети смогут поздравить своих самых дорогих людей, отправив им теплые поздравления. Українські Новини собрали лучшие поздравления с Днем матери-2020 в стихах. Мама, милая, родная, дорогая, Ты одна такая у меня. И в День матери тебе я пожелаю Долгих лет, любви, в душе тепла. Обнимаю крепко и целую. Жить тебе в достатке и без бед. Я тебя любить не перестану, Для меня тебя дороже нет. *** Этот праздник — самый главный, Самый теплый, добрый самый. Ведь на свете нет желанней, Нет важнее слова «мама»! От души мы поздравляем Наших мамочек сердечно. Мы здоровья вам желаем. Слава вам! Живите вечно! *** С Днем матери — с прекрасным, Чудесным, ярким днем. Пусть небо будет ясным, Пусть счастьем полон дом. Пусть беды и проблемы Исчезнут навсегда, Все будут непременно Счастливыми года! *** С праздничком, мамочка, мама моя! Ты знаешь, как сильно люблю я тебя, Как я беспокоюсь, когда ты грустишь. Ты лучшая самая, просто услышь. Тобою горжусь и всегда восхищаюсь, Улыбкою доброй твоей наслаждаюсь. Будь счастлива, ты ведь достойна того. Желаю лишь лучшего в мире всего! А жизни желаю я сладкой и вечной, Любви, красоты для тебя бесконечной. Мамуль, говорю я спасибо тебе За жизнь, что однажды вручила ты мне. *** Как важно знать, что рядом мама, Поддержку чувствовать, тепло. Ведь жизнь — она порой упряма, Но с мамой нам всегда светло! Нет ближе мамы и дороже, Нас с детства мама бережет. Пусть стали старше мы, но всё же Сердечко мамино — оплот. И в этот день всех мам планеты Обнять хотим и пожелать: Подольше вам встречать рассветы И никогда не унывать! *** Матуся, хай здійсняться задуми й мрії, Та ранок дарує усмішку щодня, Я хочу, щоб ти була завжди красива Та щастям зігріта, мамуля моя. З Днем матері, люба, тебе я вітаю Та щиро подякую, мамо, за все, За ніжність, турботу, кохання безкрає, За серце велике твоє золоте! *** Таких, як ти, немає більше в світі, Ти лиш одна, матусечка, така, Завжди весела, щира і привітна, Красива, модна, молода й струнка. Так залишайся, мила, ось такою, Нехай роки кудись собі біжать, Ти не залеж від них, будь молодою, Вмій кожен день з усмішкою стрічать! *** З Днем матері сердечно я вітаю! Хай серце материнське не щемить, Хай діти люблять, радують, втішають, І в кожнім дні щаслива буде мить. Бажаю я поваги і віддачі, Коли дорослі стануть дітлахи. Хай переслідує здоров’я і удача, Й до радості ведуть усі шляхи! *** Как сообщали Українські Новини, в мае можно наблюдать два астрономических явления – пик звездопада Эта-Аквариды и последнее в этом году суперлуние, а в апреле люди могли наблюдать за звездопадом Лирид. Ранее мы писали, что и когда можно делать в огороде по Лунному календарю. Также астролог рассказал, как начнется последний весенний месяц у всех знаков зодиака.