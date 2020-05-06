День матери-2020. Трогательные поздравления в стихах

Уже в это воскресенье, 10 мая, в Украине отметят День матери. В этот день даже несмотря на карантин дети смогут поздравить своих самых дорогих людей, отправив им теплые поздравления. Українські Новини собрали лучшие поздравления с Днем матери-2020 в стихах.

Мама, милая, родная, дорогая,

Ты одна такая у меня.

И в День матери тебе я пожелаю

Долгих лет, любви, в душе тепла.

Обнимаю крепко и целую.

Жить тебе в достатке и без бед.

Я тебя любить не перестану,

Для меня тебя дороже нет.

***

Этот праздник — самый главный,

Самый теплый, добрый самый.

Ведь на свете нет желанней,

Нет важнее слова «мама»!

От души мы поздравляем

Наших мамочек сердечно.

Мы здоровья вам желаем.

Слава вам! Живите вечно!

***

С Днем матери — с прекрасным,

Чудесным, ярким днем.

Пусть небо будет ясным,

Пусть счастьем полон дом.

Пусть беды и проблемы

Исчезнут навсегда,

Все будут непременно

Счастливыми года!

***

С праздничком, мамочка, мама моя!

Ты знаешь, как сильно люблю я тебя,

Как я беспокоюсь, когда ты грустишь.

Ты лучшая самая, просто услышь.

Тобою горжусь и всегда восхищаюсь,

Улыбкою доброй твоей наслаждаюсь.

Будь счастлива, ты ведь достойна того.

Желаю лишь лучшего в мире всего!

А жизни желаю я сладкой и вечной,

Любви, красоты для тебя бесконечной.

Мамуль, говорю я спасибо тебе

За жизнь, что однажды вручила ты мне.

***

Как важно знать, что рядом мама,

Поддержку чувствовать, тепло.

Ведь жизнь — она порой упряма,

Но с мамой нам всегда светло!

Нет ближе мамы и дороже,

Нас с детства мама бережет.

Пусть стали старше мы, но всё же

Сердечко мамино — оплот.

И в этот день всех мам планеты

Обнять хотим и пожелать:

Подольше вам встречать рассветы

И никогда не унывать!

***

Матуся, хай здійсняться задуми й мрії,

Та ранок дарує усмішку щодня,

Я хочу, щоб ти була завжди красива

Та щастям зігріта, мамуля моя.

З Днем матері, люба, тебе я вітаю

Та щиро подякую, мамо, за все,

За ніжність, турботу, кохання безкрає,

За серце велике твоє золоте!

***

Таких, як ти, немає більше в світі,

Ти лиш одна, матусечка, така,

Завжди весела, щира і привітна,

Красива, модна, молода й струнка.

Так залишайся, мила, ось такою,

Нехай роки кудись собі біжать,

Ти не залеж від них, будь молодою,

Вмій кожен день з усмішкою стрічать!

***

З Днем матері сердечно я вітаю!

Хай серце материнське не щемить,

Хай діти люблять, радують, втішають,

І в кожнім дні щаслива буде мить.

Бажаю я поваги і віддачі,

Коли дорослі стануть дітлахи.

Хай переслідує здоров’я і удача,

Й до радості ведуть усі шляхи!

***

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