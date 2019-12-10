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10 декабря 2019, вторник, 19:48 10
Политика 2019-12-10T19:48:43+02:00
Українські Новини
Звание "Мать-героиня" получили 847 украинок

Звание "Мать-героиня" получили 847 украинок

Елизавета Кесельман
День матери, Мать-героиня, Президент Владимир Зеленский
Мама и ребенок.Фото: mama-likes.ru
Мама и ребенок.Фото: mama-likes.ru

Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 847 женщинам, из которых большего всего жительниц Ривненской и Волынской области, а меньше всего - из Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 893 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня". Почетное звание получили 847 украинских женщин. Указом отмечены многодетные матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития", - сказано в нем.

Больше всего награжденных женщин из Ривненской области - 129 и Волынской - 116.

Также среди получивших почетное звание 59 жительниц Одесской области, 56 - Львовской, 52 - Закарпатской, 45 - Ивано-Франковской, 44 - Черновицкой, 33 - Днепропетровской, 32 - Винницкой, по 31 - Киевской и Хмельницкой, по 28 - Донецкой и Тернопольской, 27 - Черкасской, 26 - Житомирской, 21 - Харьковской, 17 - Полтавской, 15 - Черниговской, по 14 - Запорожской и Николаевской, 13 - Херсонской.

Меньше всего награжденных из Сумской области - 8, Луганской - 5 и Кировоградской - 2. Из Киева званием "Мать-героиня" награждена только одна женщина.

Как сообщали Українськi Новини, в мае бывший Президент Петр Порошенко присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 женщинам.

В 2018 году таким званием была отмечена 1 051 многодетная женщина.

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