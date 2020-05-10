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10 мая 2020, воскресенье, 05:00 82
Жизнь 2020-05-10T05:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня празднуют День матери-2020. История и традиции праздника

Сегодня празднуют День матери-2020. История и традиции праздника

Елена Новикова
День матери, Традиции праздника, История праздника, поздравления с Днем матери, День матери-2020
День Матери. Фото: pixabay
День Матери. Фото: pixabay

Сегодня, 10 мая, отмечается День матери. Примечательно, что это переходящий праздник, день его проведения не привязан к одной дате. Отмечается он во второе воскресение мая. О том, откуда и когда произошел этот праздник, а также о том, какие есть традиции в этот день, расскажут Українські Новини.

Считается, что Дню матери более 100 лет, но первые упоминания этого праздника можно найти еще в 1600 году в Британии. Тогда существовал обычай отмечать Материнское воскресенье. В каждое второе воскресенье Великого поста дети  должны были навещать родителей с подарками и гостинцами, купленными на самостоятельно заработанные деньги. В честь дня Матери работодатели предоставляли всем желающим законный выходной день.

Официально же праздник был установлен в 1914 году в штате Вирджиния. Спястя время она начал распространяться и через 4 года был признан всей страной. Также быстро он вышел и за пределы Соединенных Штатов. В том числе и в Украину. Но на официальном уровне в нашей стране этот праздник на официальном уровне стали отмечать только в 1999 году.

Традиции в День матери очень просты. Дети в этот праздник стараются порадовать своих мам и показать, насколько любят и ценят их. С этим праздником принято поздравлять не только матерей, у которых уже есть дети, но и тех женщин, которые ожидают появления малыша.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, что можно подарить маме. Хорошим подарком, к примеру, может стать книга.

Также маму можно порадовать, приготовив ей вкусный десерт.

Кроме того, поздравить маму с этим праздником можно с помощью открыток и красивых стихов.

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