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28 апреля 2020, вторник, 06:30 32
Lifestyle 2020-04-28T06:30:01+03:00
Українські Новини
День матери-2020. Когда отмечается

День матери-2020. Когда отмечается

Валерия Драгомирова
Праздник, Мать, День матери, Мама
День матери. Фото: pixabay
День матери. Фото: pixabay

Начиная с 2000 года День матери в Украине отмечается во второе воскресенье мая. В 2020 году праздник приходится на 10 мая. Українські Новини расскажут об истории Дня матери. 

День Матери отмечают во второе воскресенье мая, который считается месяцем Пречистой Девы Марии. К Матери Божьей обращаются христиане, прося заступничества и помощи.


Богородица занимает ведущее место в религиозном сознании украинцев. Это связано с ментальностью и общественным строем. Еще издавна князья умоляли ее о заступничестве, отдавали честь и хвалу Марии за победу в сражениях. Богородица стала опекуншей рыцарей украинского духа - казачества.

Среди украинской общины День Матери впервые устроил Союз украинок Канады в 1928 году. В следующем году этот праздник отмечался уже и во Львове. Инициатором торжеств была Елена Киселевская, редактор еженедельника "Женская судьба".

Также в 1929 году "Союз украинок" инициировал внедрение этого праздника на Тернопольщине. Организации "Просвита", "Родная школа", "Пласт", "Сокол" и другие организовывали концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галиции. С тех пор День матери отмечали очень широко.

Во времена независимой Украины праздник установлен "... в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по делам семьи и молодежи, международной организации "Женское общество", Союза женщин Украины, общественной организации "Союз украинок"..."согласно Указу Президента Украины "О Дне матери "от 10 мая 1999 года № 489/99. 

Как сообщали Українські Новини, в мае украинцев ждет 12 выходных дней

Также синоптик рассказал, какая погода будет на майские праздники.

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