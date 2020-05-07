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07 мая 2020, четверг, 10:00 7
Lifestyle 2020-05-07T10:02:26+03:00
Українські Новини
День матери-2020. Пять идей для подарка

День матери-2020. Пять идей для подарка

Валерия Драгомирова
Подарки, День матери, Мама, День матери-2020
День матери. Фото: pixabay
День матери. Фото: pixabay

День матери отмечается во второе воскресенье мая. В этом году праздник приходится 10 мая. О том, что подарить самому главному человеку в своей жизни, расскажут Українські Новини.


Лучший совет при выборе подарка — руководствоваться желаниями того, кому он предназначен.

Из-за того, что в Украине сейчас карантин, а смягчения начнут действовать с 11 мая, большинство подарков придется заказывать в Интернете.

Уход за собой

Можно подарить маме сертификат в салон красоты. Там она может сделать маникюр, педикюр, макияж или красивую прическу. Кроме того, можно рассмотреть вариант с покупкой средств для ухода за кожей или купить ей хорошую косметику.

Техника

Смартфон, планшетный компьютер, фитнес-трекер, электронная книга, мелкая бытовая техника — прекрасный памятный подарок.

Кухонная техника

Если у вашей мамы нет мультиварки — вам точно стоит ее подарить. Это устройство поможет сэкономить массу времени и сил на кухне — его владелец может заниматься любимым хобби, пока чудо техники готовит вкусный ужин для всей семьи. Можно также подарить соковыжималку или кофемашину. 

Спорт

Самоизоляция и новые социальные стандарты для предотвращения распространения инфекций — это, конечно, хорошо. Но движение — жизнь, оно необходимо для нормальной работы организма и с возрастом особенно важно поддерживать уровень активности.

Можно подарить орбитрек, гантели, коврик для йоги или удобный костюм для занятия спортом.

Цветы и сладости

Можно заказать доставку любимых цветов или сладостей.

Ранее Українські Новини подготовили поздравления в стихах ко Дню матери

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