День матери-2020. Пять идей для подарка

День матери отмечается во второе воскресенье мая. В этом году праздник приходится 10 мая. О том, что подарить самому главному человеку в своей жизни, расскажут Українські Новини. Лучший совет при выборе подарка — руководствоваться желаниями того, кому он предназначен.Из-за того, что в Украине сейчас карантин, а смягчения начнут действовать с 11 мая, большинство подарков придется заказывать в Интернете.Уход за собойМожно подарить маме сертификат в салон красоты. Там она может сделать маникюр, педикюр, макияж или красивую прическу. Кроме того, можно рассмотреть вариант с покупкой средств для ухода за кожей или купить ей хорошую косметику.ТехникаСмартфон, планшетный компьютер, фитнес-трекер, электронная книга, мелкая бытовая техника — прекрасный памятный подарок.Кухонная техникаЕсли у вашей мамы нет мультиварки — вам точно стоит ее подарить. Это устройство поможет сэкономить массу времени и сил на кухне — его владелец может заниматься любимым хобби, пока чудо техники готовит вкусный ужин для всей семьи. Можно также подарить соковыжималку или кофемашину. СпортСамоизоляция и новые социальные стандарты для предотвращения распространения инфекций — это, конечно, хорошо. Но движение — жизнь, оно необходимо для нормальной работы организма и с возрастом особенно важно поддерживать уровень активности.Можно подарить орбитрек, гантели, коврик для йоги или удобный костюм для занятия спортом.Цветы и сладостиМожно заказать доставку любимых цветов или сладостей.Ранее Українські Новини подготовили поздравления в стихах ко Дню матери.