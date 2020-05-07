День матери-2020. Пять идей для подарка

День матери отмечается во второе воскресенье мая. В этом году праздник приходится 10 мая. О том, что подарить самому главному человеку в своей жизни, расскажут Українські Новини.



Лучший совет при выборе подарка — руководствоваться желаниями того, кому он предназначен.



Из-за того, что в Украине сейчас карантин, а смягчения начнут действовать с 11 мая, большинство подарков придется заказывать в Интернете.



Уход за собой



Можно подарить маме сертификат в салон красоты. Там она может сделать маникюр, педикюр, макияж или красивую прическу. Кроме того, можно рассмотреть вариант с покупкой средств для ухода за кожей или купить ей хорошую косметику.



Техника



Смартфон, планшетный компьютер, фитнес-трекер, электронная книга, мелкая бытовая техника — прекрасный памятный подарок.



Кухонная техника



Если у вашей мамы нет мультиварки — вам точно стоит ее подарить. Это устройство поможет сэкономить массу времени и сил на кухне — его владелец может заниматься любимым хобби, пока чудо техники готовит вкусный ужин для всей семьи. Можно также подарить соковыжималку или кофемашину.



Спорт



Самоизоляция и новые социальные стандарты для предотвращения распространения инфекций — это, конечно, хорошо. Но движение — жизнь, оно необходимо для нормальной работы организма и с возрастом особенно важно поддерживать уровень активности.



Можно подарить орбитрек, гантели, коврик для йоги или удобный костюм для занятия спортом.



Цветы и сладости



Можно заказать доставку любимых цветов или сладостей.



Ранее Українські Новини подготовили поздравления в стихах ко Дню матери.