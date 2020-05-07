Подборка самых красивых поздравлений с Днем матери-2020

В эти выходные, 10 мая, в Украине отметят День матери. Кроме подбора подарка, важным является само поздравление, ведь оно должно помочь выразить все теплые чувства ребенка к своей маме. Українські Новини собрали подборку лучших поздравлений с Днем матери-2020 в стихах, где каждый сможет найти подходящие слова для поздравления.

***

Давайте скажем все спасибо

Всем нашим мамам дорогим.

За нашу жизнь, за наше счастье

Мы очень благодарны им.

За трудную, за их работу,

Когда воспитывали нас.

За нежность, ласку и заботу

Спасибо скажем мы сейчас.

В День матери сердца открыты

Для самых добрых, теплых слов.

Давайте скажем все спасибо

Всем нашим мама за любовь!

***

Быть мамой — трудная работа.

Дарить любовь, тепло, заботу,

Не злиться и не уставать,

И всех на свете понимать!

Ты, мама, все это умеешь,

Меня, как солнце в небе, греешь,

Тебя поздравить я хочу,

Слова любви тебе шепчу.

Желаю, чтобы не болела,

И ни на день не постарела,

И чтобы вечно милый дом

Наполнен был твоим теплом!

***

Мамочка моя родная,

В этот день тебе желаю,

Чтобы полнился твой дом

Счастьем, светом и добром.

Чтоб здоровья было много,

Чтобы удача за порогом

Каждый день тебя ждала,

И всегда с тобой была.

Чтоб в душе запели птицы,

Чтобы рухнули границы

На пути к мечте любой.

Помни: я всегда с тобой!

***

Так хочется, чтоб на планете

Всем мамам счастливо жилось.

Всегда чтоб радовали дети,

Чтоб всё заветное сбылось.

День матери — прекрасный праздник.

Всем мамам низкий наш поклон.

Пусть в их глазах сияет счастье,

Пусть будет чистым небосклон.

***

Матуся, хай здійсняться задуми й мрії,

Та ранок дарує усмішку щодня,

Я хочу, щоб ти була завжди красива

Та щастям зігріта, мамуля моя.

З Днем матері, люба, тебе я вітаю

Та щиро подякую, мамо, за все,

За ніжність, турботу, кохання безкрає,

За серце велике твоє золоте!

***

З Днем матері сердечно я вітаю!

Хай серце материнське не щемить,

Хай діти люблять, радують, втішають,

І в кожнім дні щаслива буде мить.

Бажаю я поваги і віддачі,

Коли дорослі стануть дітлахи.

Хай переслідує здоров’я і удача,

Й до радості ведуть усі шляхи!

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