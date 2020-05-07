Подборка самых красивых поздравлений с Днем матери-2020

В эти выходные, 10 мая, в Украине отметят День матери. Кроме подбора подарка, важным является само поздравление, ведь оно должно помочь выразить все теплые чувства ребенка к своей маме. Українські Новини собрали подборку лучших поздравлений с Днем матери-2020 в стихах, где каждый сможет найти подходящие слова для поздравления. *** Давайте скажем все спасибо Всем нашим мамам дорогим. За нашу жизнь, за наше счастье Мы очень благодарны им. За трудную, за их работу, Когда воспитывали нас. За нежность, ласку и заботу Спасибо скажем мы сейчас. В День матери сердца открыты Для самых добрых, теплых слов. Давайте скажем все спасибо Всем нашим мама за любовь! *** Быть мамой — трудная работа. Дарить любовь, тепло, заботу, Не злиться и не уставать, И всех на свете понимать! Ты, мама, все это умеешь, Меня, как солнце в небе, греешь, Тебя поздравить я хочу, Слова любви тебе шепчу. Желаю, чтобы не болела, И ни на день не постарела, И чтобы вечно милый дом Наполнен был твоим теплом! *** Мамочка моя родная, В этот день тебе желаю, Чтобы полнился твой дом Счастьем, светом и добром. Чтоб здоровья было много, Чтобы удача за порогом Каждый день тебя ждала, И всегда с тобой была. Чтоб в душе запели птицы, Чтобы рухнули границы На пути к мечте любой. Помни: я всегда с тобой! *** Так хочется, чтоб на планете Всем мамам счастливо жилось. Всегда чтоб радовали дети, Чтоб всё заветное сбылось. День матери — прекрасный праздник. Всем мамам низкий наш поклон. Пусть в их глазах сияет счастье, Пусть будет чистым небосклон. *** Матуся, хай здійсняться задуми й мрії, Та ранок дарує усмішку щодня, Я хочу, щоб ти була завжди красива Та щастям зігріта, мамуля моя. З Днем матері, люба, тебе я вітаю Та щиро подякую, мамо, за все, За ніжність, турботу, кохання безкрає, За серце велике твоє золоте! *** З Днем матері сердечно я вітаю! Хай серце материнське не щемить, Хай діти люблять, радують, втішають, І в кожнім дні щаслива буде мить. Бажаю я поваги і віддачі, Коли дорослі стануть дітлахи. Хай переслідує здоров’я і удача, Й до радості ведуть усі шляхи! Ранее Українські Новини публиковали еще одну подборку поздравлений с Днем матери-2020 в стихах. Также астролог рассказал, как начнется последний весенний месяц у всех знаков зодиака.