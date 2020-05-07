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  • Как вкусно порадовать маму на праздник: рецепт нежного тарта с лимонным курдом и апельсиновым мармеладом
07 мая 2020, четверг, 23:13 17
Жизнь 2020-05-07T23:30:02+03:00
Українські Новини
Как вкусно порадовать маму на праздник: рецепт нежного тарта с лимонным курдом и апельсиновым мармеладом

Как вкусно порадовать маму на праздник: рецепт нежного тарта с лимонным курдом и апельсиновым мармеладом

Ольга Фандорина
Рецепт, Десерты, Вкусные рецепты, Рецепты десертов, Лимонный тарт
Лимонный тарт. Фото: milanodavai.ru
Лимонный тарт. Фото: milanodavai.ru

На улице уже который день идет дождь, а сердце так и требует вкусных, витаминных и ярких сладостей? Тем более, на День Матери, который наступит уже в это воскресенье, 10 мая. А что может порадовать маму больше, чем ароматный и потрясающе красивый вкусный французский тарт, сделанный собственными руками? Особенно - с нежным лимонным курдом и апельсиновым мармеладом. Эксклюзивный рецепт Вам подарят Українські Новини. 

Ингридиенты:

Лимонный тарт. Фото: gastrokot.byЛимонный тарт. Фото: gastrokot.by

Тесто

  • Сливочное масло - 125 грамм
  • Сахарная пудра - 100 грамм
  • Желток - 2 шт
  • Мука - 225 грамм

Лимонный курд

Лимонный тарт. Фото: tortomaster.ruЛимонный тарт. Фото: tortomaster.ru

Ингридиенты:

  • Сок лимона - 100 грамм +цедра
  • Яйца - 2 шт
  • Сахар - 100 грамм
  • Сливочное масло - 100 грамм

Апельсиновый мармелад

Ингридиенты:

  • Апельсин - 2 шт
  • Сахар - 200 грамм
  • Желатин - 10 грамм
  • Ликер - 10 грамм

Лимонный тарт. Фото: milanodavai.ruЛимонный тарт. Фото: milanodavai.ru

Приготовление:

Тесто:

Охлажденное сливочное масло нарезать кубиками, добавить муку, сахарную пудру и желтки, перемешать и оставить на холоде на 30 минут. Раскатать по форме для тарта толщиной 1 см и выпекать 15 минут при температуре 170 градусов.

Курд:

С лимонов снять цедру, выжать сок и прогреть 1 минуту все вместе, затем процедить. Добавить яйца, сахар, заварить до загустения. Охладить и уже потом смешать с взбитым сливочным маслом.

Мармелад:

В сотейник отправляем воду и сахар, апельсин нарезаем мелкими кубиками, добавляем к смеси сахара и воды и варим на среднем огне 15-25 минут до уваривания жидносьи. Снять с огня, добавить замоченный желатин - в пропорции 10 грамм желатина на 40 грамм воды, пробить блендером, разлить по формам тартов и охладить.

Для меренги:

Из сахара - 100 грамм и воды - сварите сиров до температуры 118 градусов. Белок - 50 грамм, взбейте в мягкую пену и влейте тонкой струйкой готовый сироп. Продолжайте взбивать, пока масса не загустеет и остынет.

Сборка тарта:

В готовое тесто выложите слой курда, охладите, сверху на курд положите слой застывшего мармелада, по краям отсадите меренгу через кондитерский мешок.

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