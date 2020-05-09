ТОП-10 книг: как поздравить маму с Днем матери

В этом году День матери празднуют в воскресенье, 10 мая, поэтому самое время приобрести подарок для родного человека. Українські Новини собрали ТОП-10 книг, которые можно подарить маме.

В день матери хочется поразить родного человека и подарить то, что запомнится надолго. Если еще не знаете, что подарить маме, можно выбрать книгу на любой вкус.

"Wake Up! Просыпаемся! Или Как перестать жить на автопилоте"

Книга автора Крис Барези-Браун рассказывает, как перестать жить "на автопилоте" и научиться менять мировоззрение, если для этого придется выполнять даже обычную работу.

"Я знаю, как ей все удается"

Лора Вандеркам в книге "Я знаю, как ей все удается" развенчивает стереотипы. Если женщина посвятила себя карьере, то у нее не будет времени для семьи, детей и отдыха. Лора Вандеркам утверждает, что можно достичь баланса между личными и рабочими делами на примере сотен историй.

Три психологических романы Агаты Кристи

Впервые на украинском языке появились три психологические романы Агаты Кристи. Написала их авторка под псевдонимом Мэри Вестмакотт, ведь стеснялась публиковать под своим именем. По словам критиков, психологические романы имеют большую литературную ценность, чем ее известные детективные истории.

"Мама"

В центре сюжета книги авторов Хелен Дельфорж и Квентина гребаный – мама одиночка, которая поехала в чужую страну, где идет война. Своего ребенка пришлось оставить няни. Авторы рассказывают о магии материнства, а эмоциональности истории добавляют иллюстрации.

"Есть, молиться, любить"

Элизабет Гилберт в книге "Есть, молиться, любить" рассказывает о судьбе женщины, которая даже после многих неудач смогла найти смысл жизни. Главная героиня начала путешествовать, где научилась есть со вкусом, молиться с открытым сердцем и любить, как впервые.

"Становление"

"Становление" – история первой леди Соединенных Штатов Америки, первой афроамериканки, которая выступила в этой роли. Она стала влиятельной защитницей женщин и девушек в США и во всем мире. В книге она рассказывает о своей жизни с детства в Южном Чикаго к жизни в Белом Доме, о том, как удалось сочетать работу, материнство и поддерживать мужа.

"Мама, я люблю тебя"

"Мама, я люблю тебя" – это 50 фраз о благодарности маме за любовь и заботу. В этой книге можно найти слова, которых иногда не хватает, чтобы выразить свою любовь самому родному человеку.

"Новая Я. Путь к себе"

"Новая Я. Путь к себе" Натальи Гаевской – это ежедневные задачи в течение 39-дней, чтобы восстановить психические и физические силы. В книге можно найти ответ, как выходить из трудных ситуаций, научиться понимать себя и родных, как строить новые отношения и почувствовать вкус жизни.

"Год личной эффективности"

"Год личной эффективности" состоит из 4 книг. В каждом сборнике есть краткое изложение 12 ценных книг по личному развитию и личной эффективности. В первом сборнике: "Когнитивный интеллект. Эффективно учусь, применяю техники и инструменты". Во второй книге: "Внутриличностный интеллект. Знаю, понимаю, управляю собой". Третья книга состоит из: "Социальный интеллект. Понимаю, сопереживаю и продуктивно взаимодействие с другими". В последнем сборнике: "Экзистенциальный интеллект. Руководствуюсь большими смыслами".

"Книга о долголетии"

"Книга о долголетии" – секреты известной актрисы Камерон Диаз. В книге она рассказывает, как правильно заботиться о своем здоровье, отказаться от вредных привычек и постоянно быть в хорошей форме. Секреты успеха – минимум спиртного, упражнения и здоровое питание.

Как сообщали Українські Новини, что подарить маме на День матери – 5 идей для подарка.

Поздравления с Днем матери в стихах и открытках.