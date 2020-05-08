Италия стала второй страной Европы, где от Covid-19 погибли более 30 тыс. человек

Италия стала второй страной Европы, где от Covid-19 погибли более 30 тысяч человек, в то время, как первой стала Великобритания.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.



Общее количество умерших от коронавируса в Италии возросло до 30 201. Заразились новым вирусом 217 185 человек, выздоровели - 99 023.



Первой отметку в 30 тысяч умерших пересекла Великобритания. В Испании по итогам последних суток количество погибших от вируса составляет 26 070 человек.



Как сообщали Українські Новини, пандемия коронавируса началась за несколько месяцев до ее объявления.



Ученые нашли генетические доказательства того, что вирус заражал людей в Европе, США и других странах за недели или даже месяцы до того, как в феврале там зарегистрировали первые случаи.



Ранее политологи и экономисты объяснили, почему Восточная Европа пострадала от коронавируса меньше, чем Западная.



Тем временем Италия выходит из жесткого карантина. Общественные заведения такие, как бары и рестораны начинают работать при условии соблюдения правил, а именно, осуществлять доставку на дом либо же готовить еду на вынос.