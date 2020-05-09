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  • За добу в Україні із COVID-19 злягли в лікарні майже 200 осіб, — МОЗ
09 травня 2020, субота, 13:55 7
Політика 2020-05-09T14:30:01+03:00
Українські Новини
За добу в Україні із COVID-19 злягли в лікарні майже 200 осіб, — МОЗ

За добу в Україні із COVID-19 злягли в лікарні майже 200 осіб, — МОЗ

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Тестування на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Всього в Україні зафіксували 14 710 випадків захворювання на COVID-19, при цьому 8 травня були госпіталізовані 198 хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Були госпіталізовані 198 осіб", - сказав він.

Серед 515 осіб, у яких 7 травня була підтверджена коронавірусна інфекція, 49 дітей і 96 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 1 026 дітей і 2 854 медпрацівника.

Як повідомляли Українські Новини, за один день було проведено 7 938 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 175 досліджень або на 2,2% більше порівняно з попередньою добою.

Дніпропетровська, Київська і Херсонська області не надали звіт з виплати 300%-ної надбавки лікарям.

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