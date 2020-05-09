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09 мая 2020, суббота, 08:57 195
Мир 2020-05-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
В мире уже больше 4 млн зараженных COVID-19

В мире уже больше 4 млн зараженных COVID-19

Кира Молчанова
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Врачи. Фото: Pixabay
Коронавирус. Врачи. Фото: Pixabay

На утро 9 мая общее число заразившихся коронавирусом растет и составляет 4 013 896 человек. Из них 276 235 умерли, а 1 385 412 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

Больше всего больных в США. За сутки там выявлено 29 162 случаев, всего — 1 321 785. Умерло в стране от коронавируса 78 615 человека, 1 687 за последние сутки.

В Бразилии выявили 10 199 случаев, всего — 145 892. Умерло — 9992 человека, 804 за прошедшие сутки.

В Великобритании выявили 4649 случаев, всего - 211 364. Умерло — 31 241, 626 за последние сутки.

По общему числу заболевших по-прежнему "лидируют" США, Испания, где 260 117 человек заразился и 26 299 летальных случаев, Италия, где 217 185 человек заразился и 30 201 летальных случаев и Россия, где 187 859 человек заразился и 1 723 человек умер.

В Китае сообщают только об одном новом случае заражения.

Также опубликована карта распространения коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, официальный Китай отверг обвинения в скрытии происхождения вируса и согласился расследовать начало эпидемии.

Италия стала второй страной Европы, где от COVID-19 погибли более 30 тысяч человек. Первой была Великобритания.

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