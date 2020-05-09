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  • Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не рассказали, выплатили ли они надбавку врачам, — Степанов
09 мая 2020, суббота, 11:35 401
Общество 2020-05-09T12:30:02+03:00
Українські Новини
Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не рассказали, выплатили ли они надбавку врачам, — Степанов

Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не рассказали, выплатили ли они надбавку врачам, — Степанов

Кира Молчанова
коронавирус в Украине, Степанов Максим, Доплаты медикам, Зарплаты медиков
Врач. Больница. Медицина. Болезнь. Доктор. Фото: pixabay
Врач. Больница. Медицина. Болезнь. Доктор. Фото: pixabay

Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не предоставили отчет по выплате 300%-ной надбавки врачам.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"На этой неделе я провел совещание с руководителями департаментов здравоохранения... Мы поставили задачу касательно выплаты всех без исключения надбавок, этих 300% и предоставления отчета до конца рабочего дня пятницы, то есть до конца 8 мая. 3 области вообще не предоставили отчета: Днепропетровская, Киевская и Херсонская области", — сказал он.

При этом министр отметил, что Харьковская область сообщила о 17 врачах, которые лечили больных коронавирусом.

Общая сумма бюджетных средств, выплаченных в Харьковской области врачам, составила 14 900 гривен, что в среднем составило 870 гривен каждому врачу.

Степанов отметил, что это не похоже на 3 оклада.

Степанов также заверил, что все врачи, которые должны получить доплату, обязательно ее получат.

Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Верховная Рада поручила Кабинету Министров установить 300%-ную доплату к зарплате медиков, участвующих в ликвидации заболевания коронавирусной инфекцией.

На фоне этого 30 апреля коллектив Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышел на протест из-за низкой зарплаты в 3-5 тысяч гривен в условиях пандемии коронавируса.

Министр здравоохранения утверждает, что правительство перечислило в регионы все средства, а задержки возникают уже на местах.

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