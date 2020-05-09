Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не рассказали, выплатили ли они надбавку врачам, — Степанов

Днепропетровская, Киевская и Херсонская области не предоставили отчет по выплате 300%-ной надбавки врачам. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "На этой неделе я провел совещание с руководителями департаментов здравоохранения... Мы поставили задачу касательно выплаты всех без исключения надбавок, этих 300% и предоставления отчета до конца рабочего дня пятницы, то есть до конца 8 мая. 3 области вообще не предоставили отчета: Днепропетровская, Киевская и Херсонская области", — сказал он. При этом министр отметил, что Харьковская область сообщила о 17 врачах, которые лечили больных коронавирусом. Общая сумма бюджетных средств, выплаченных в Харьковской области врачам, составила 14 900 гривен, что в среднем составило 870 гривен каждому врачу. Степанов отметил, что это не похоже на 3 оклада. Степанов также заверил, что все врачи, которые должны получить доплату, обязательно ее получат. Как сообщали Українськi Новини, 30 марта Верховная Рада поручила Кабинету Министров установить 300%-ную доплату к зарплате медиков, участвующих в ликвидации заболевания коронавирусной инфекцией. На фоне этого 30 апреля коллектив Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышел на протест из-за низкой зарплаты в 3-5 тысяч гривен в условиях пандемии коронавируса. Министр здравоохранения утверждает, что правительство перечислило в регионы все средства, а задержки возникают уже на местах.