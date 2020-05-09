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09 мая 2020, суббота, 13:00 122 Документ
Финансы 2020-05-09T14:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине заработало декларирование цен на антисептики, средства защиты и продукты

В Украине заработало декларирование цен на антисептики, средства защиты и продукты

Кира Молчанова
Цены, Госрегулирование цен, Алексей Дорошенко, Цены на продукты, цены на лекарства, антисептик
Антисептик в
Антисептик в "Эпицентре"

22 апреля, на очередном заседании Кабмин принял постановление "О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения, необходимые для предотвращения распространения эпидемий, пандемий, коронавирусной болезни (COVID-19)". Постановление вступило в действие.

Об этом сообщил в Facebook глава Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко со ссылкой на постановление на Правительственном портале Украины.

Согласно порядку, декларирование изменений розничных цен вводится в случае увеличения цены, по сравнению с ценой на дату вступления в силу этого постановления или предварительно задекларированной цены:

  • на 15% и более - за 30 дней до начала его применения;
  • на 10% и более, но менее 15% - за 14 дней до начала его применения;
  • на 5% и более, но менее 10% - за три дня до начала его применения, не считая дня декларирования.

Постановление Кабинета Министров доступно на Правительственном портале.

Постановление Кабинета Министров доступно на Правительственном портале. Скриншот документа kmu.gov.uaПостановление Кабинета Министров доступно на Правительственном портале. Скриншот документа kmu.gov.ua

Как сообщали Українськi Новини, ассоциация "Свиноводы Украины" констатирует, что средние цены на свинину в живом весе на текущей неделе (4-8 мая) снизились на 2,5%, или на 1 гривну, до 43,9 гривны/кг по сравнению с концом апреля.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что работает над инструментом государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания в период карантина.

30 марта Верховная Рада ввела штраф до 5,1 тыс. гривен за незаконное установление цен.

Тем временем, цены на хлеб могут вырасти на 15% из-за повышенного экспорта пшеницы.

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