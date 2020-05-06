подписаться на рассылку
26.75 27.15
28.85 29.5
˟
06 мая 2020, среда, 23:49 724
Экономика 2020-05-07T00:45:01+03:00
Українські Новини
Из-за заморозков Украина может потерять четверть урожая, - ученые

Из-за заморозков Украина может потерять четверть урожая, - ученые

Ольга Фандорина
Урожай, Заморозки, неурожай, Заморозки в Украине

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур на 7,7-14,3% до 60 млн тонн в 2020 году, а весенние заморозки в Украине могут привезти к потере 15-25% урожая 2020 года. Об этом заявил директор Института сельского хозяйства Степи Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Семеняк, передает пресс-служба института. 

"Очень сильно пострадал рапс, который был недоразвит в осенний период или перерос, в определенной степени пострадали ячмень и озимые. Кто посеял очень рано ячмень – нанесен определенный ущерб, но не смертельный... Отдельные сорта озимой пшеницы не отечественной селекции, не привыкшие к нашим условиям, тоже сейчас не в лучшей форме", - рассказал он.

По словам Семеняка, урожай будет зависеть от морозостойкости сортов культур и технологий, которые используют аграрии. Большинство сортов, особенно украинской селекции, выдержали такие неблагоприятные условия.

"Поэтому озимая группа обеспечит урожайность не ниже среднего показателя. Но мы прогнозируем, что заморозки весной привели к поздней вегетации, растения уменьшили интенсивность своего роста и развития, соответственно, недобор урожая может достигать 15-25 процентов", - сказал он.

Тем временем, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко констатировала, что заморозки в первой декаде апреля могут привести к неурожаю косточковых плодовых деревьев.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует падение урожая зерновых и масличных культур на 5,8%, или на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) по сравнению с текущим маркетинговым годом.

Больше новостей о: Урожай Заморозки неурожай Заморозки в Украине

В Украине у 881 ребенка зафиксировали коронавирус. Данные по областям
Авиасообщение Украины с другими странами летом не возобновится, — МИД
Новости
Из-за заморозков Украина может потерять четверть урожая, - ученые 23:49
Счетная палата нашла недостатков и нарушений на 50 млрд грн 23:23
Бизнес-ассоциация Европы приветствует смягчение карантина в Украине 22:41
В Одесской области могут объявить чрезвычайную ситуацию из-за неурожая 22:17
В Германию возвращается большой футбол. Правительство разрешило возобновить Бундеслигу 22:13
больше новостей
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
Пенсионеры, безработные и предприниматели: кому "светит" матпомощь из-за карантина 05:50
В мае многие украинцы останутся без зарплаты 05:40
На карантине мошенники нажились на миллионы на желающих завести собачку или котика 21:51
Доллар готовится к скачку: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 06:30
больше новостей
Зеленский хочет, чтоб СБУ защищала мораль, духовность и культуру общества 19:17
Предложение Бахматюка по урегулированию вопроса задолженности банков выгодно государству, - Фонд гарантирования вкладов 09:29 Документ
В Украине хотят поднять тарифы на электроэнергию, хотя в Европе она дешевеет 13:19
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты 07:00 Новости дня
больше новостей
Кабмин выделил средства на жилье людям, которые пострадали от пожаров в Житомирской области
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok