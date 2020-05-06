Из-за заморозков Украина может потерять четверть урожая, - ученые

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур на 7,7-14,3% до 60 млн тонн в 2020 году, а весенние заморозки в Украине могут привезти к потере 15-25% урожая 2020 года. Об этом заявил директор Института сельского хозяйства Степи Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Семеняк, передает пресс-служба института.

"Очень сильно пострадал рапс, который был недоразвит в осенний период или перерос, в определенной степени пострадали ячмень и озимые. Кто посеял очень рано ячмень – нанесен определенный ущерб, но не смертельный... Отдельные сорта озимой пшеницы не отечественной селекции, не привыкшие к нашим условиям, тоже сейчас не в лучшей форме", - рассказал он.

По словам Семеняка, урожай будет зависеть от морозостойкости сортов культур и технологий, которые используют аграрии. Большинство сортов, особенно украинской селекции, выдержали такие неблагоприятные условия.

"Поэтому озимая группа обеспечит урожайность не ниже среднего показателя. Но мы прогнозируем, что заморозки весной привели к поздней вегетации, растения уменьшили интенсивность своего роста и развития, соответственно, недобор урожая может достигать 15-25 процентов", - сказал он.

Тем временем, начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко констатировала, что заморозки в первой декаде апреля могут привести к неурожаю косточковых плодовых деревьев.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует падение урожая зерновых и масличных культур на 5,8%, или на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) по сравнению с текущим маркетинговым годом.