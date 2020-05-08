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08 мая 2020, пятница, 22:11 321 Документ
Политика 2020-05-08T22:11:49+03:00
Українські Новини
Зарплату Малюське "урезали" на 20 тысяч из-за ограничений на время карантина

Зарплату Малюське "урезали" на 20 тысяч из-за ограничений на время карантина

Надежда Комендантова
Денис Малюська, Зарплата Малюськи, зарплаты чиновников
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska

Заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи, который хочет привлечь искусственный интеллект к принятию решений об аресте людей, и не хочет работать министром меньше чем за 80 тысяч гривен в месяц, за апрель составила 47,2 тыс. гривен, его замов - по 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Малюське в апреле, составила 47 230 гривен, из них должностной оклад - 56 100 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 11 220 гривен, при этом согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада отсчитано 20 090 гривен.

Материальная помощь на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов министру не выплачивалась.

После удержания налогов и сборов он получил 38 020 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Горовца составила 47 230 гривен, заместителей Александра Банчука - 47 230 гривен, Виталия Василика - 47 230 гривен, Елены Высоцкой - 47 230 гривен, Андрея Гайченко - 47 230 гривен, Валерии Коломиец - 47 230 гривен, Ивана Лищины - 47 230 гривен, Ольги Онищук - 47 230 гривен, госсекретаря Елены Богачевой - 47 230 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада переназначила Дениса Малюську на должность министра юстиции, Малюська голосовал за назначение себя на должность.

Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размеров 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

Также министр юстиции похвастался, как он в ботинках залез на свой рабочий стол.

За 2019 год он задекларировал доходов на более, чем 2 млн гривен.


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