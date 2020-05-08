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08 травня 2020, пʼятниця, 22:11 6 Документ
Політика 2020-05-08T22:30:01+03:00
Українські Новини
Зарплату Малюсьці "урізали" на 20 тисяч через обмеження на час карантину

Зарплату Малюсьці "урізали" на 20 тисяч через обмеження на час карантину

Надежда Комендантова
зарплати чиновників, Денис Малюська, зарплата Малюськи
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska

Заробітна плата міністра юстиції Дениса Малюськи, який хоче привернути штучний інтелект до прийняття рішень про арешт людей і не хоче працювати міністром менше ніж за 80 тисяч гривень на місяць, за квітень становила 47,2 тис. гривень, його заступників - на 47,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Малюське в квітні, становила 47 230 гривень, з них посадовий оклад - 56 100 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць - 11 220 гривень, при цьому згідно обмеження за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік" від посадового окладу отсчитано 20 090 гривень.

Матеріальна допомога на оздоровлення або вирішення соціально-побутових питань міністру не виплачувалася.

Після утримання податків і зборів він отримав 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Євгена Горовца становила 47 230 гривень, заступників Олександра Банчука - 47 230 гривень, Віталія Василика - 47 230 гривень, Олени Висоцької - 47 230 гривень, Андрія Гайченко - 47 230 гривень, Валерії Коломієць - 47 230 гривень, Івана Ліщини - 47 230 гривень, Ольги Оніщук - 47 230 гривень, держсекретаря Олени Богачевої - 47 230 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада перепризначила Дениса Малюську на посаду міністра юстиції, Малюська голосував за призначення себе на посаду.

Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Також міністр юстиції похвалився, як він в черевиках заліз на свій робочий стіл.

За 2019 рік він задекларував доходів на більш, ніж 2 млн гривень.

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