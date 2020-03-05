подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 марта 2020, четверг, 16:10 135
Кабмин 2020-03-05T17:00:03+02:00
Українські Новини
Министр юстиции Малюська задекларировал более двух миллионов гривен доходов за 2019

Министр юстиции Малюська задекларировал более двух миллионов гривен доходов за 2019

Елена Новикова
Декларация о доходах, Министр юстиции, Денис Малюська, Единый реестр деклараций лиц
Денис Малюська. Фото: brdo.com.ua
Денис Малюська. Фото: brdo.com.ua

Министр юстиции Денис Малюська, который в феврале заработал 39 883 гривен, задекларировал 2,080 млн гривен доходов за 2019 год, его жена Людмила - 1,08 млн гривен доходов. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Зарплата Малюськи в Министерстве юстиции составила 303 тыс. гривен, в Международной финансовой корпорации - 625 тыс. гривен.

Его доход от предпринимательской деятельности составляет 75,6 тыс. гривен, дополнительные блага - 20 тыс. гривен, пенсия - 1 млн гривен.

Зарплата жены в Министерстве цифровой трансформации составила 84 тыс. гривен.

Также она задекларировала 950 тыс. гривен от предпринимательской деятельности и полученные 45 тыс. гривен помощи при рождении ребенка.

В собственности Малюськи есть квартира в Киеве площадью 34,6 кв. м.

Также он задекларировал 2 квартиры и 1 земельный участок, зарегистрированные на третье лицо: квартира в Киеве, площадью 72,4 кв. м., квартира в Киевской области площадью 249,3 кв. м. и земельный участок в Киевской области площадью 781 кв. м.

Малюська владеет автомобилем Mazda, купленным в 2008 году за 152 тыс. гривен.

В декларации он указал 102 тыс. гривен и 44,5 тыс. долларов на счете в "Райффайзен банк Аваль" и 45 тыс. гривен наличных средств.

Его жена задекларировала 32 тыс. гривен на счете в Государственном Ощадном банке, 103,6 тыс. гривен и 1,9 тыс. долларов в "Райффайзен банк Аваль".

Как сообщали Українськi Новини, за 2018 год министр юстиции Малюська задекларировал 1,2 млн гривен доходов.

Ранее сообщалось о том, 4 марта Верховна Рада утвердила новый состав Кабинета Министров. Арсен Аваков, Михаил Федоров, Владислав Криклий и Денис Малюська сохранили свои должности.

Больше новостей о: Декларация о доходах Министр юстиции Денис Малюська Единый реестр деклараций лиц

Одесский прокурор Острик задекларировала недвижимо...
Криклий, Малюська, Аваков и Федоров остались на св...
Гончарук ушел – Шмыгаль пришел: в Украине заменили...
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе ...
Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории, – Данилов
В Украине будут запрещать массовые мероприятия из-за коронавируса
Новости
В феврале поступления в сводный бюджет выросли до 62,2 млрд гривен, — Налоговая 17:03
Украина погрязла в коррупции, а планы вступить в ЕС неосуществимы, — президент Чехии 16:52
Быший министр Соколовская получила три надбавки и заработала более 40 тыс. гривен 16:40
Нет результата – до свидания, – Зеленский о Рябошапке 16:38
Новые Санжары
В Новых Санжарах закончился карантин: как встречали украинцев 16:38
больше новостей
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
больше новостей
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
больше новостей
В Черновицкой области коронавирус подозревают еще у двоих людей, вернувшихся из Италии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok