Министр юстиции Малюська задекларировал более двух миллионов гривен доходов за 2019

Министр юстиции Денис Малюська, который в феврале заработал 39 883 гривен, задекларировал 2,080 млн гривен доходов за 2019 год, его жена Людмила - 1,08 млн гривен доходов. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Зарплата Малюськи в Министерстве юстиции составила 303 тыс. гривен, в Международной финансовой корпорации - 625 тыс. гривен.

Его доход от предпринимательской деятельности составляет 75,6 тыс. гривен, дополнительные блага - 20 тыс. гривен, пенсия - 1 млн гривен.

Зарплата жены в Министерстве цифровой трансформации составила 84 тыс. гривен.

Также она задекларировала 950 тыс. гривен от предпринимательской деятельности и полученные 45 тыс. гривен помощи при рождении ребенка.

В собственности Малюськи есть квартира в Киеве площадью 34,6 кв. м.

Также он задекларировал 2 квартиры и 1 земельный участок, зарегистрированные на третье лицо: квартира в Киеве, площадью 72,4 кв. м., квартира в Киевской области площадью 249,3 кв. м. и земельный участок в Киевской области площадью 781 кв. м.

Малюська владеет автомобилем Mazda, купленным в 2008 году за 152 тыс. гривен.

В декларации он указал 102 тыс. гривен и 44,5 тыс. долларов на счете в "Райффайзен банк Аваль" и 45 тыс. гривен наличных средств.

Его жена задекларировала 32 тыс. гривен на счете в Государственном Ощадном банке, 103,6 тыс. гривен и 1,9 тыс. долларов в "Райффайзен банк Аваль".

Как сообщали Українськi Новини, за 2018 год министр юстиции Малюська задекларировал 1,2 млн гривен доходов.

Ранее сообщалось о том, 4 марта Верховна Рада утвердила новый состав Кабинета Министров. Арсен Аваков, Михаил Федоров, Владислав Криклий и Денис Малюська сохранили свои должности.