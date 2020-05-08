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08 мая 2020, пятница, 21:13 519
Политика 2020-05-08T21:15:01+03:00
Українські Новини
В Австрию вылетел рейс с 200 украинскими работниками

В Австрию вылетел рейс с 200 украинскими работниками

Ольга Фандорина
Самолет, Заробитчане, Чартер, Украинские работники
Самолет. Фото: Pixabay
Самолет. Фото: Pixabay

В то время, как МАУ готовит рейсы, чтобы повезти украинских заробитчан в пять европейских стран, из Украины в Австрию вылетел чартерный рейс с 200 украинскими рабочими. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко в Twitter.

Вице-премьер выразил надежду, что в скором времени логистические вопросы будут решаться без дополнительной координации со стороны правительства.

"В Австрию вылетел латвийский чартер с 200 украинскими рабочими. Надеюсь вскоре все логистические вопросы будут решаться без необходимости дополнительной координации со стороны правительства. А пока спасибо за слаженную работу", - написал Пристайко.

Как сообщали Українськi Новини, Денис Шмыгаль заявляет, что работники из Украины стали чрезвычайно востребованными из-за мирового кризиса

Также для украинских заробитчан планируют организовать бесплатные чартерные рейсы в Польшу.

29 апреля МАУ со значительной задержкой осуществила рейс "Киев - Лондон" для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем из-за запрета Государственной авиационной службы Украины. 1 мая в ходе брифинга Пристайко заявил, что прогнозирует выезд тысяч украинцев на сезонные работы за границу.

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