Во Львове с понедельника ослабляют карантин. Откроются скверы, парки и проммагазины

В то время, как в Украине по состоянию на 8 мая зафиксировано 14 195 случаев заражения коронавирусом, а среди них наибольшее количество больных за последние сутки во Львовской областе – 65 человек, Львов открывает парки, скверы, спортивные площадки и промышленные магазины с 11 мая.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр города Андрей Садовой, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, с 11 мая открываются для посещения парки, скверы и спортивные площадки (для индивидуального занятия спортом), восстанавливается торговля промышленной группой товаров (кроме одежды и обуви), хозяйственные магазины также будут работать, чтобы разгрузить наплыв покупателей из крупных торговых центров.

Также заработают летние террасы кафе и ресторанов.

12 мая городская администрация созывает внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Тогда комиссия примет решение о работе парикмахерских, салонов красоты и возможности продажи одежды и обуви.

Садовой отметил, что отсрочка определенных разрешений связана с увеличением количества случаев заболевания коронавирусом во Львове и области.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Садовой выступал за открытие продуктовых рынков, несмотря на карантин.

Тем врменем, во Львовской области после смерти в мужчины зафиксировали коронавирус с третьего теста. А после окончания карантина украинцам придется соблюдать дистанцию и меры безопасности, чтобы не заразится коронавирусом. Также Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса.





