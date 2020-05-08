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08 травня 2020, пʼятниця, 13:55 9
Президент 2020-05-08T14:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський назвав помилкою Грузії відкликання посла через призначення Саакашвілі

Зеленський назвав помилкою Грузії відкликання посла через призначення Саакашвілі

Ярина Вацяк
Міхеіл Саакашвілі, Володимир Зеленський, Україна-Грузія
Володимир Зеленський. Скріншот відео ОПУ
Володимир Зеленський. Скріншот відео ОПУ

Президент Володимир Зеленський вважає помилкою Грузії рішення викликати посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення колишнього грузинського Президента, голови партії "Рух нових сил" Михайла Саакашвілі головою виконавчого комітету реформ.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"У нас з Грузією і грузинським народом прекрасні відносини. Ми незважаючи ні на що не будемо ні на які консультації викликати нашого посла. Тому що відносини наших країн більш тривалі, ніж будь-яке керівництво будь-якої країни. Мені здається, що це помилка грузинської сторони", - сказав він.

Зеленський висловив надію на те, що після консультацій всі сторони зрозуміють, що кадрова політика держави стосується тільки його самого і його громадян.

"Щоб нікого не ображати: це наше рішення і наша внутрішня політика. Пан Саакашвілі - громадянин України, у нього український паспорт. Я - Президент України, який призначив його головою виконкому реформ при Президентові України. Ось і все", - резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський запевняє, що не має ніяких політичних планів з колишнім президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, яким повернув українське громадянство.

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