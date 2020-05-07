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  • В Украине с 11 мая возобновят работу точки продажи прессы и редакции СМИ
07 мая 2020, четверг, 23:07 27
Политика 2020-05-07T23:15:01+03:00
Українські Новини
В Украине с 11 мая возобновят работу точки продажи прессы и редакции СМИ

В Украине с 11 мая возобновят работу точки продажи прессы и редакции СМИ

Надежда Комендантова
СМИ, Пресса, Карантин, Киоски, ослабление карантина
Киоск
Киоск "Пресса". Фото: kievvlast.com.ua

После того, как Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая со смягчением ограничительных мер, парламент разрешил работать точкам продажи прессы, редакциям СМИ и вести телесъемки с 11 мая.

Это следует из размещенного на сайте правительства постановления №343 от 4 мая, передают Українськi Новини.

Согласно ему, правительство разрешило деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации, в частности, точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий.

Кроме того, Кабмин разрешил деятельность телерадиоорганизаций, аффилированных с ними организаций, обеспечивающих производство контента, а также других субъектов в сфере массовой информации, которые обеспечивают работу СМИ.

Также Кабмин разрешил осуществление журналистами и другими работниками средств массовой информации телевизионной съемки, производства телевизионного продукта, другой журналистской деятельности, в частности, на улицах населенных пунктов, в помещениях предприятий, учреждений, организаций, органов государственной власти и при условии ограничения количества лиц не более 50 человек, а также ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и обеспечения всех задействованных лиц средствами индивидуальной защиты.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин разрешил тренировки национальных сборных команд по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта для лиц с инвалидностью, а также проведение репетиций художественных коллективов в театрах и цирках с 11 мая.

Также Кабмин разрешил открыть музеи без посетителей и отказался от открытия библиотек с 11 мая.

Кроме того, Кабинет Министров разрешил работу психологов с 11 мая и работу летних площадок ресторанам, а кофейням объяснили, как законно работать "навынос". 

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