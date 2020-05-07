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07 мая 2020, четверг, 21:59 1266
Политика 2020-05-07T22:45:01+03:00
Українські Новини
Подозреваемый, который мог дать взятку в $5 млн, боится заразиться COVID-19 в СИЗО

Подозреваемый, который мог дать взятку в $5 млн, боится заразиться COVID-19 в СИЗО

Кира Молчанова
СИЗО, Сенниченко, Взятка, Дмитрий Сенниченко
Тюрьма. Забор. Фото: скриншот Youtube
Тюрьма. Забор. Фото: скриншот Youtube

На фоне того, что в Черновицком СИЗО заключенные устроили бунт потому что к ним привезли заключенного с COVID-19, один из подозреваемых в попытке дачи 5 млн долларов взятки председателю Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко пожаловался на плохие санитарные условия в СИЗО и угрозу заболевания коронавирусом.  Однако суд отказался сменить ему меру пресечения с ареста на более мягкую.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Защита подозреваемого просила суд сменить ему меру пресечения с содержания под стражей с альтернативой залога 12 млн гривен на более мягкую.

Защита сослалась на наличие тяжелых заболеваний у подозреваемого, а сам пдозреваемый посетовал на плохие санитарные условия в СИЗО и угрозу заражения инфекционным заболеванием, поскольку входит в группу риска.

Однако Высший антикорсуд отказался изменить ему меру пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, 29 апреля Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, которые были обнаружены уполномоченным Верховной Рады по правам человека при мониторинговом визите в Киевское СИЗО.

В Черновицком СИЗО заключенные порезали себя потому то туда привезли больного с COVID-19.

Кабинет Министров поддержал эксперимент по введению платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы.

В киевском следственном изоляторе постоянно нарушаются требования к содержанию заключенных: они спят по очерерди, в камерах нет света, а на стенах грибок.

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