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07 травня 2020, четвер, 21:58 8
Політика 2020-05-07T23:00:02+03:00
Українські Новини
Підозрюваний, який міг дати хабара в $5 млн, боїться заразитися COVID-19 у СІЗО

Підозрюваний, який міг дати хабара в $5 млн, боїться заразитися COVID-19 у СІЗО

Кира Молчанова
сізо, Дмитро Сенниченко, коронавірус в Україні
В'язниця. Паркан. Фото: скріншот з Youtube
В'язниця. Паркан. Фото: скріншот з Youtube

На тлі того, що у Чернівецькому СІЗО ув'язнені влаштували бунт тому що до них привезли в'язня з COVID-19, один з підозрюваних у спробі дачі 5 млн доларів хабара голови Фонду державного майна Дмитру Сенниченку поскаржився на погані санітарні умови в СІЗО і загрозу захворювання на коронавірус. Однак суд відмовився змінити йому запобіжний захід з арешту на більш м'яку.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Захист підозрюваного просила суд змінити йому запобіжний захід з утримання під вартою з альтернативою застави 12 млн гривень на більш м'яку.

Захист послався на наявність важких захворювань у підозрюваного, а сам підозрюваний поскаржився на погані санітарні умови в СІЗО і загрозу зараження інфекційним захворюванням, оскільки входить в групу ризику.

Однак Вищий антикорсуд відмовився змінити йому запобіжний захід.

Як повідомляли Українські Новини, 29 квітня Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм по запобіганню інфекційних хвороб, які були виявлені уповноваженим Верховної Ради з прав людини при моніторинговому візиті в Київське СІЗО.

У Чернівецькому СІЗО ув'язнені порізали себе через те, що туди привезли хворого з COVID-19.

Кабінет Міністрів підтримав експеримент по введенню платної послуги з надання поліпшених побутових умов і харчування особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

В київському слідчому ізоляторі постійно порушуються вимоги до утримання ув'язнених: вони сплять по черзі, у камерах немає світла, а на стінах грибок.

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