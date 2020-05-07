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07 мая 2020, четверг, 21:50 59
Общество 2020-05-07T22:04:51+03:00
Українські Новини
Девушка с собачкой рассказала, как смогла вернуться из Уханя в Украину

Девушка с собачкой рассказала, как смогла вернуться из Уханя в Украину

Кира Молчанова
Ухань, Коронавирус в Китае, коронавирус в Украине, Анастасия Зинченко
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenkо
Анастасия Зинченко. Фото: instagram.com/nastyazinchenkо

Анастасия Зинченко, которая во время эвакуации украинцев из Уханя не смогла улететь со всеми, недавно вернулась в Украину и рассказала, как ей удалось это сделать.

В своем Instagram девушка рассказала, что три месяца провела в Ухане, но, когда карантин сняли, она полетела в Беларусь, а оттуда на машине в Херсон.

Она добавила, что Беларусь никакого отношения к ее возвращению не имеет. Просто в Беларусь, в отличие от других стран, можно было долететь. Страна все еще принимает рейсы из Китая.

На вопрос, как удалось вылететь с собакой, Анастасия ответила, что воспользовалась паспортом, который в феврале подавала на эвакуацию.

Как сообщали Українськi Новини, 20 февраля Украина эвакуировала своих граждан из Уханя, где началась эпидемия коронавируса. Но Настя Зинченко не смогла эвакуироваться из-за того, что власть КНР не разрешила сделать это с собакой.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала пообещал Зинченко, что она не останется в Китае, но потом заявил, что посылать отдельный самолет за девушкой с собакой – это слишком.

Капитан команды футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов после матча с командой "Бенфикой" заявил о желании и намерении направить клубный самолет за украинкой Анастасией. Однако футбольный клуб тоже не вывез девушку из Китая.

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