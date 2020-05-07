Собери пазл и узнай, какой вид транспорта в Киеве отмечает день рождения

Популярный в Киеве во все времена года транспорт отмечает 7 мая 2020 день рождения. Он был открыт в 1905 году и сегодня ему исполнилось 115 лет. Он является по праву романтическим видом транспорта и не только одной из туристических достопримечательностей столицы, но и удобным и быстрым маршрутом между Подолом и Верхним городом.

Собери пазл, чтобы узнать о каком виде транспорта идет речь.

Напомним, "Киевпастранс" запустил конкурс по случаю праздника.

Тем временем общественный транспорт в Киеве закрыт из-за эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась. С 23 марта 2020 наземным транспортом в столице разрешено перевозить только пассажиров по спецпропускам – это медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, а также сотрудники стратегических предприятий. Метро закрылось еще раньше – 17 марта.

План выхода из карантина состоит из пяти этапов, а открытие метрополитена возможно на одном из последних.