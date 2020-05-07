ЕС должен вернуться к открытым границам. Еврокомиссия рассказала о планах по снятию ограничений

Европейский Союз должен вернуться "в будущее" открытых границ, когда пандемия коронавируса будет под контролем в то время, как количество зараженных Covid-19 в мире продолжает расти, а туристический сектор нести огромные убытки.

Об этом в четверг рассказала еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон во время онлайн-общения с евродепутатами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Европейская комиссия хочет, чтобы страны ЕС возобновили беспрепятственное передвижение в шенгенской зоне, которое было остановлено в связи с попытками стран остановить распространение коронавируса.

"Теперь нам нужно вернуться в будущее, вернуться к нормальности. И мы должны сделать это, как только ситуация со здоровьем это позволит", - сказала Йоханссон.

"Государства-члены вводили различные меры несогласованным образом. Ослабление этих национальных ограничений займет некоторое время, но мы можем это сделать", - добавила еврокомиссар.

Европейская комиссия хочет, чтобы государства-члены начали постепенно отменять национальный контроль на государственной границе. На следующей неделе комиссия выпустит руководящие принципы, которые будут балансировать между предотвращением новой волны инфекций и оживлением экономики.

Как сообщали Українські Новини, пока общеевропейского протокола о том, как авиакомпании должны действовать в условиях пандемии коронавируса нет, Греция готова перевозить туристов на паромах до своих островов.

Тем временем, в Грузии, которая планирует 1 июле начать туристический сезон, презентовали антикризисный план по спасению туристической сферы. Правительство страны решило выделить государственную субсидию в размере 80% на банковский процент за первые 5 млн лари кредита для гостиниц, годовой оборот которых был менее 20 млн лари.