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  • ЕС должен вернуться к открытым границам. Еврокомиссия рассказала о планах по снятию ограничений
07 мая 2020, четверг, 20:53 304
Европа 2020-05-07T20:57:19+03:00
Українські Новини
ЕС должен вернуться к открытым границам. Еврокомиссия рассказала о планах по снятию ограничений

ЕС должен вернуться к открытым границам. Еврокомиссия рассказала о планах по снятию ограничений

Ярина Вацяк
Евросоюз, Шенген, Туризм, Еврокомиссия, Карантин, Шенгенская зона, Коронавирус, закрытие границы, Covid-19, открытие границ
Шенгенская зона Фото: pixabay.com
Шенгенская зона Фото: pixabay.com

Европейский Союз должен вернуться "в будущее" открытых границ, когда пандемия коронавируса будет под контролем в то время, как количество зараженных Covid-19 в мире продолжает расти, а туристический сектор нести огромные убытки.

Об этом в четверг рассказала еврокомиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон во время онлайн-общения с евродепутатами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Европейская комиссия хочет, чтобы страны ЕС возобновили беспрепятственное передвижение в шенгенской зоне, которое было остановлено в связи с попытками стран остановить распространение коронавируса.

"Теперь нам нужно вернуться в будущее, вернуться к нормальности. И мы должны сделать это, как только ситуация со здоровьем это позволит", - сказала Йоханссон.

"Государства-члены вводили различные меры несогласованным образом. Ослабление этих национальных ограничений займет некоторое время, но мы можем это сделать", - добавила еврокомиссар.

Европейская комиссия хочет, чтобы государства-члены начали постепенно отменять национальный контроль на государственной границе. На следующей неделе комиссия выпустит руководящие принципы, которые будут балансировать между предотвращением новой волны инфекций и оживлением экономики.

Как сообщали Українські Новини, пока общеевропейского протокола о том, как авиакомпании должны действовать в условиях пандемии коронавируса нет, Греция готова перевозить туристов на паромах до своих островов.

Тем временем, в Грузии, которая планирует 1 июле начать туристический сезон, презентовали антикризисный план по спасению туристической сферы. Правительство страны решило выделить государственную субсидию в размере 80% на банковский процент за первые 5 млн лари кредита для гостиниц, годовой оборот которых был менее 20 млн лари.

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